В Карелии два подростка на мотоцикле погибли в ДТП

В карельском городе Сегеже в пятницу произошло ДТП, в результате которого погибли два подростка. Они ехали на мотоцикле, сообщили в УГИБДД республики.

Авария произошла около десяти часов утра на улице Советской. 52-летний мужчина за рулем внедорожника при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, который двигался в прямом направлении.

Смертельные травмы получили два молодых человека - водитель мотоцикла, 2002 года рождения, и его 16-летний пассажир. Они скончались на месте происшествия. Полиция выясняет причины трагедии.