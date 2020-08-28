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28.08.2020 13:31
Рубрика: Общество

В Ленобласти запустят цифровую платформу мигрантов Salamport

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Ленинградская областная Торгово-промышленная палата запускает уникальный проект "Цифровая платформа мигранта Salamport". До конца нынешнего месяца оцифруют порядка одной тысячи мигрантов, в следующем году этот показатель планируют довести до нескольких сотен тысяч.

Фото: iStock
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Цифровая платформа разработана как современный инструмент наведения порядка на рынке трудовой миграции. Она значительно упростит взаимодействие, с одной стороны - мигрантов, которые хотят трудиться на законных основаниях, с другой - работодателей, желающих принять новых сотрудников.

Salamport состоит из двух блоков. Первый предназначен для работодателей. Здесь можно завести свой кабинет, разместить вакансию, отобрать нужного работника, оформить его, организовать обучение и аттестацию. Второй блок - для мигранта. Потенциальный сотрудник может оцифровать документы, подать заявку работодателю, дистанционно записаться на курсы русского языка, приобрести билеты на поезд или автобус, арендовать жилье, выполнить другие необходимые операции.

- Цифровая платформа позволит организовать взаимодействие между работодателями, службами занятости региона и мигрантами с целью мониторинга и эффективного перераспределения трудовых ресурсов. Каждый мигрант на своем родном языке сможет получить бесплатный доступ к официальному банку вакансий от проверенных работодателей, служб занятости, частных агентств занятости и операторов организованного набора, - прокомментировал ситуацию исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Игорь Муравьев.

Основные языки на платформе - русский и узбекский. Последний выбран потому, что, согласно статистике, 80 процентов трудовых мигрантов в стране - это граждане Узбекистана. Но чуть позже появится информация и на киргизском, и на таджикском языках.

В регионах Общество Соцсфера Миграция Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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