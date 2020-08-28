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28.08.2020 11:31
Рубрика: Власть

Адыгея получит дополнительные средства на выплаты медикам и соцработникам

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку медицинских и социальных работников, участвующих в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и лицам из групп риска заражения.
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

- Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболевания сохраняются. Люди, которые работают по-прежнему с такими пациентами, находятся в зоне риска, - прокомментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Гусев
Больницам Адыгеи выделили еще 61,5 млн рублей на борьбу с COVID-19

Также председатель правительства призвал ответственно отнестись к перечислению стимулирующих выплат для работников домов престарелых, интернатов для инвалидов, ряда других социальных организаций, где для предотвращения распространения коронавируса введен особый режим работы.

Поддержка федерального руководства на протяжении пандемии, по мнению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, позволила оперативно реагировать на возникающие вызовы и, конечно, оказывать поддержку медицинскому персоналу, работникам социальных учреждений, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с коронавирусом.

- Системная работа в этом направлении ведется во взаимодействии всех ветвей власти региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном Собрании. По инициативе депутата Госдумы от РА Владислава Резника Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в правительство предложение о выделении Адыгее дополнительных средств, и сегодня данное предложение было поддержано, - сказал Мурат Кумпилов.

Согласно принятому правительством России решению, почти 38 миллионов рублей дополнительно выделено республике на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.

Еще 32,6 миллиона рублей направят на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска.

Кроме того, около 16,8 миллиона рублей выделено Адыгее на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

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