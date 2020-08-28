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28.08.2020 17:57
Рубрика: Власть

Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области

Текст: Любовь Проценко
Самые актуальные для Астраханской области - развития дорожной отрасли и жилищного строительства, экологии и социально-экономического развития в целом обсудили на встрече вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Игорь Бабушкин.

Говоря о работе в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", глава региона сказал:

Хуснуллин: ЕАО надо увеличить объемы дорожного и жилищного строительства

- Мы благодарны за Вашу политику ускорения реализации дорожных и инфраструктурных программ. Области на ремонт дорог было выделено 240 млн рублей.

В ходе совещания губернатор поднял вопрос строительства Астрахани. Марат Хуснуллин поручил Министерству транспорта совместно с регионом рассмотреть возможные варианты реализации данных проектов.

Обсудили участники совещания и вопросы строительства жилья. Сейчас в области значительно вырос спрос на рынке жилья, выдано более 4 тысяч кредитов под 6,5% годовых. Вице-премьер отметил, что это серьезное подспорье для строителей и необходимо увеличивать объем вводимого в области жилья

Говоря о проблемах дольщиков, Марат Хуснуллин подтвердил готовность рассмотреть проблемные объекты в области на Набсовете Фонда дольщиков в случае качественной подготовки материалов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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