Под Анапой обнаружили уникальную античную дорогу

При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь, ученые в ходе раскопок на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.

По информации пресс-службы администрации края, ее протяженность в раскопе достигает 100 метров. Причем в южной части ширина полотна дороги составляет 6 метров, затем в направлении с юга на север дорога постепенно расширяется (на этом участке ее максимальная ширина составляет 21 метр).

- Впервые на Кубани обнаружена подобная уникальная находка. Дорога функционировала с середины - второй половины IV века до н.э. до II века до н.э., ее полотно регулярно ремонтировалось и подсыпалось, - рассказал вице-губернатор Сергей Болдин. - Что подтверждается обнаруженными здесь более сотни античных амфор и монет. По мнению ученых, дорога связывала сельскую местность с древнегреческим городом Горгиппией.