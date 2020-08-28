В Астрахани разработали систему распознавания цвета для слепых

Ученые Астраханского госуниверситета разработали систему распознавания цвета для слепых и слабовидящих людей на основе компьютерного зрения. Аппаратно-программный комплекс поможет незрячим людям самостоятельно подбирать гардероб и отбирать свежие продукты питания.

Как сообщает пресс-служба университета, работы над проектом начались в 2018 году.

Разработанный комплекс включает в себя аппаратную часть - удаленный микрокомпьютер-браслет с установленной программой и видеокамерой.

"При помощи микрофона, встроенного в прибор, владелец может отдать команду на идентификацию объекта. Программа обрабатывает голосовую команду и выполняет алгоритм распознавания", - заявил автор проекта, директор физико-математического института АГУ Алексей Рыбаков.

В отличии от существующих устройств разработка астраханских ученых позволит избавить инвалидов по зрению от необходимости держать гаджеты для распознавания цвета и предметов в руках.