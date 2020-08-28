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28.08.2020 19:57
Рубрика: Общество

В Дагестане найден новый вид опасного паразита

Текст: Лариса Ионова

Российско-американская группа исследователей обнаружила на территории Самурского заказника Дагестанского государственного природного заповедника новый вид клеща.

Фото: iStock
Сибирские ученые выявили новые опасные свойства клещевого гибрида

Ученые изучали летучих мышей в прибрежных пойменных вечнозеленых лесах в дельте реки Самур, в Кизилюртовском и Кизлярском районах, в Аграханском заказнике и других местах. На исследуемой территории оказалось много криптических (скрытых) видов летучих мышей, которые имеют совершенно разные гены, хотя внешне похожи. Исследуя рукокрылых, ученые столкнулись и с паразитами, обитающими на летучих мышах-хозяинах.

Как сообщает журнал International Journal of Acarology, впервые на территории нашей страны выявлен новый вид клеща M. Leislerianus, ассоциированный с малой вечерницей, которая достаточно широко распространена на территории европейской части России. "Можно сказать, что в России одним паразитом стало больше", - образно выразилась говорит сотрудница лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского госуниверситета Мария Орлова.

Исследуемый клещ M. Leislerianus относится к семейству макрониссидов - активных переносчиков целого ряда возбудителей инфекций, таких как бартонелла, боррелия, риккетсия и многие другие. Это вид паразита чаще всего встречается у летучих мышей, но может паразитировать и на млекопитающих, птицах и рептилиях.

Еще одна сенсационная находка - клещ Cryptonyssus flexus, снятый с копетдагской ночницы. И паразит, и хозяин выявлены на Кавказе также впервые. Теперь ученым предстоит выяснить степень опасности для человека этих насекомых.

"Недоизученность летучих мышей и их паразитов приводит к неприятным сюрпризам, которые человечеству дорого обходятся", - сказала Мария Орлова, подчеркнув необходимость постоянного мониторинга биоразнообразия в окружающей нас природе и изучения животных и их паразитов, которые в последнее время расширяют не только ареал, но и список заболеваний, которые они способны переносить.

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