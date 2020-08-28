В Краснодаре подростки бросили с балкона "коктейль Молотова"

Прокуратура Прикубанского округа города Краснодара начала проверку проверку в связи с инцидентом, произошедшим с участием подростков на улице Героя Аверкиева. Здесь подростки бросили с балкона многоэтажного дома бутылку с "коктейлем Молотова", которая едва не попала в проходившую в это время по двору девушку.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, уже установлено, что 27 августа находившаяся на балконе многоквартирного дома по улице Героя Аверкиева группа подростков с выбросила зажженную бутылку с растворителем. По предварительным данным, вред жизни или здоровью кому-либо из прохожих не причинен. Хотя, как стало известно, эта бутылка, очень похожая на "коктейль Молотова", чуть не угодила в девушку.

Сообщается, что в ходе проверки прокуратура округа даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте принимаемых мер органов системы профилактики, отдельное внимание будет обращено на причины и условия произошедшего.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.