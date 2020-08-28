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28.08.2020 12:36
Рубрика: Происшествия

Жителя Евпатории уличили в присвоении 8,5 миллиона "чужих" взяток

Текст: Илья Изотов

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, который обогатился на 8,5 миллиона рублей, присваивая себе взятки якобы предназначенные для чиновников местной мэрии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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По версии следствия, обвиняемый изобрел мошенническую схему зарабатывания денег в середине 2017 года. Ему удалось убедить руководителя одного из городских предприятий в том, что взятка сотрудникам администрации города в размере пяти миллионов рублей поможет заключить выгодный контракт на капремонт дворов и в дальнейшем без проблем завизировать акт выполненных работ. Полученные от директора деньги мошенник присвоил.

По такой же схеме обвиняемый более года обманывал еще двух бизнесменов, от которых получил 3,5 миллиона рублей за якобы содействие в аренде торговых мест в торговом комплексе и общее покровительство при ведении предпринимательской деятельности.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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