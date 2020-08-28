Борт "Уральских авиалиний" прервал взлет из-за неполадки

Борт компании "Уральских авиалиний", который должен был отправляться из Кемерово в Симферополь, прервал взлет по технической причине.

Как рассказали в пресс-службе перевозчика агентству "Интерфакс", во время разбега появилась индикация о необходимости прекратить взлет. Командир воздушного судна вернул его на стоянку. Сейчас с лайнером работают специалисты ищут причину неполадки.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили: на борту находилось 129 пассажиров. Сейчас они находятся в стерильной зоне аэропорта Кемерово, их должны обеспечить едой.