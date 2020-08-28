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28.08.2020 13:45
Рубрика: Общество

Меценаты подарили Екатеринбургу 30 машин скорой помощи

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
Беспрецедентный подарок от меценатов получила станция скорой помощи в Екатеринбурге: врачам передали 30 полностью укомплектованных медоборудованием машин.

Стоимость подарка - 134 миллиона рублей. Деньги на покупку и оснащение автомобилей выделили учредители благотворительной организации "Фонд святой Екатерины" - уральские предприниматели Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, а также бизнесмен Андрей Симановский.

Все "скорые" выполнены на базе автомобиля Ford Transit, сборкой и первичным оснащением занимался завод в Нижнем Новгороде, доукомплектовывали машины в Екатеринбурге. Автомобили предназначены для общепрофильных бригад: фельдшерских либо врачебных. С точки зрения медоборудования, они оснащены полностью: есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, кислород, реанимационные наборы, укладки для врачей.

Фото: iStock
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- Впервые за 98 лет существования службы скорой помощи в городе меценаты вносят такой вклад в здравоохранение, - поделился главврач станции скорой помощи в Екатеринбурге Игорь Пушкарев. - Такого не было никогда, это событие - пример единения власти, бизнеса и медицины в борьбе с пандемией. Подарок был крайне необходим для медиков, а еще больше для жителей города.

Помогать медицинским учреждениям уральского региона, а также волонтерским организациям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, благотворительный фонд начал еще в марте. Минувшей весной на Средний Урал прибыло шесть самолетов с гуманитарной помощью: благотворители оплатили закупку и доставку десяти миллионов медицинских масок, 110 тысяч респираторов, 155 тысяч защитных костюмов, 304 тысяч пар медицинских перчаток, 20 тысяч лицевых щитков, такое же количество защитных очков, тысячу термометров, 110 аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов для определения антител к COVID-19. Груз распределили между организациями Свердловской и Челябинской областей.

Что касается машин скорой помощи, то ранее они поступали в уральскую столицу в рамках нацпропректа "Здравоохранение" - их закупали на средства федерального и областного бюджетов. Так, в конце мая городская станция "скорой помощи" получила 12 новых машин, столько же пришло в июле, еще восемь автомобилей передали Территориальному центру медицины катастроф, который в условиях возросшей нагрузки на медиков помогает коллегам из областного центра.

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Теперь парк машин скорой помощи будет полностью соответствовать нормативным параметрам - и по техническому состоянию автомобилей, и по их количеству.

- Каждый из этих автомобилей спасает человеческие жизни. Очень многое в лечении зависит от времени доставки к врачам, а оно связано с количеством машин, которые работают на территории города, причем работают надежно, - отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

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