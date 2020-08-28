На Урале центр бронирования туров объявил о закрытии из-за COVID-19

Екатеринбургский "Клео тур" (ООО "САНВЭЙ") объявил о прекращении деятельности, расторжении договоров и соглашений. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.

- Решение является вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев "высокого" сезона, произошедшей из-за COVID-19, - говорится в сообщении.

Руководство фирмы видит выход туристической отрасли из кризиса "очень неопределенным". В компании не уверены, что другие страны, кроме Турции, откроют свои границы для россиян. Другой причиной закрытия указано падение рубля по отношению к доллару и евро.

Партнеров попросили аннулировать все заказы, заявки и бронирования с датами начала тура с 29 августа, но отметили, что часть туров сохранится.

- Общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату нашему ООО, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами, - написали на сайте.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину, центр бронирования - это агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных операторов другие агентства. Ущерб от остановки деятельности этого центра пока трудно оценить.

- За счет больших объемов продаж центр бронирования получает более высокие комиссии, частью которой делится с партнерами. После остановки крупных центров в прошлые годы выяснилось, что их клиенты не подпадают под финансовые гарантии туроператоров и не получают компенсаций. А ответственность самих центров перед клиентами никак не застрахована. Ущерб для туристов в этих случаях составил миллионы рублей, - цитирует агентство эксперта.