На Урале выбрали лучших мастеров по дереву и металлу

В Екатеринбурге мастера показали, как появляются на свет изделия из бересты и металла, как расписывают посуду и украшают резьбой дерево.

В финальном состязании по народным художественным промыслам - части конкурса "Славим человека труда!" - участвовало 38 человек со всего УрФО. Авторы 15 лучших работ стали лауреатами и получили денежные призы.

Больше всех призовых мест досталось южноуральским мастерам за обработку дерева. Например, одна участница расписывала вазу, причем не обычной кистью, которой все пользуются на уроках ИЗО, а пальцами.

- Однажды моя мама привезла петриковскую роспись из Украины, обучив традиции меня и других. С тех пор я занимаюсь только этой росписью: вначале грунтую крахмалом готовое изделие, чтобы отпечатки пальцев не оставались на дереве, затем наношу руками краску. Ее разводят с помощью акварели и яичного желтка, - рассказывает лауреат конкурса Татьяна Курманова, которая приехала из поселка Бреды в Челябинской области.

За соседними столами конкурсанты делали берестяные погремушки, иначе их ласково называют "шаркунок", и туески - коробы из того же материала, в которых раньше переносили продукты. По словам Ивана Мишина из Курганской области, в повседневной жизни он работает над изделиями для интерьера в нетрадиционном стиле "берестяного барокко".

- На конкурсе нужно следовать традиционному подходу, так что у меня будет набор шаркунков в туеске. Хочется поддержать нашу область, ведь мастеров не так много осталось. Я сам пришел в это дело восемь лет назад, когда бросил работу менеджера, - признается Иван. Кстати народными промыслами увлекается и его супруга - она лепит глиняную посуду.

Жители Зауралья победили в ковке металла: участникам предстояло в течение четырех часов изготовить подсвечники. А первым мастером берестяного промысла по уральскому округу стала югорчанка из поселка Казым. Среди оставшихся трех номинаций, например росписи по металлу, главный приз взяла мастер производственного обучения в нижнетагильском колледже.

К слову, финансовое вознаграждение лауреатов составляло сумму от 34 тысяч за третье место до 80 тысяч за первое. Экспертная комиссия, помимо стиля работы, оценивала качество исполнения, состояние рабочего места.