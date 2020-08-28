Названа причина незапланированной посадки пассажирского Boeing в Уфе

Причиной незапланированной посадки в Уфе самолета сообщением Самара - Сургут стало срабатывание датчика шасси. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе авиакомпании Utair, которой принадлежит борт.

"В целях безопасности командир принял решение произвести посадку в аэропорту Уфы. Посадка штатная", - сообщила официальный представитель перевозчика.

Напомним, Boeing 737-500 приземлился на запасной аэродром. Никто из 126 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал.

"Пассажиров отправят в Сургут в ближайшее время", - пообещали в авиакомпании.