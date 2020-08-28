В Тюменской области завершается подготовка к отопительному сезону

Конец лета и начало осени в Западной Сибири - непредсказуемая пора: ночью столбик термометра может показывать +5, а ближе к полудню уже +20. Специалистам, обслуживающим теплосети, не стоит рассчитывать на погоду: по многолетним неизменным правилам к середине сентября они должны привести в рабочее состояние все объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас, за три недели до обозначенного срока, готовность тюменского фонда ЖКХ к зиме оценивается на 80 процентов. Учитывая этот показатель, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, состоявшемся на днях в онлайн-режиме, назвал Тюменскую область одним из передовых регионов.

Как отметил губернатор региона Александр Моор, на приведение в порядок 1,3 тысячи котельных и более 53 тысяч километров сетей планируется потратить около 4 миллиардов рублей.

- Накануне нового отопительного сезона сформировали запас топлива в котельных, сверхнормативный резервный запас поддерживаем на объектах генерации, - отчитался Моор.

Тюменские коммунальщики заранее создали аварийно-восстановительные бригады, для экстренных случаев запасли дополнительные материалы и оборудование, а также настроили передвижные электростанции.

Руководство компании УСТЭК, единой теплоснабжающей организации в Тюмени, крайним сроком готовности своих объектов к холодному времени года также называет середину сентября, однако работа ведется с опережением графиков. Так, на участках теплотрасс, которые компания меняет в рамках городской программы благоустройства дворовых территорий за счет субсидии из муниципального бюджета, сдается завершающий объект по ул. Рижской. Остальные 22 объекта уже переданы под благоустройство.

Компания обслуживает 882 километра теплосетей в городе. Нынче специалистам предстоит заменить 22 километра труб, провести профилактические работы на насосных станциях, реконструировать котельные. Ремонтная кампания обойдется в 2,5 миллиарда рублей. Половину этой суммы УСТЭК взял на себя. Уже два года подряд теплоэнергетики докладывают о поступательном снижении аварийности. Успех объясняют тем, что оценку качества трасс, а затем их обновление делают вовремя.

Жилищный фонд Тюмени также проверяют накануне холодов. Специальные паспорта готовности к отопительному сезону все управляющие компании города должны получить до середины сентября. На сегодняшний день за необходимыми документами для запуска тепла в квартиры горожан обратилась треть действующих УК. Как рассказал заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, сначала с помощью специалистов единой теплоснабжающей организации проводится промывка и опрессовка внутренних сетей, проверяются теплообменники и приборы учета тепла, затем приглашают комиссию от департамента городского хозяйства. Если работа сделана с соблюдением требований, паспорт готовности незамедлительно выдадут. Те УК, которые нарушат сроки подготовки и оценки жилфонда, получат административные взыскания.

Работа по формированию паспортов готовности предприятий к осенне-зимнему периоду продолжается и в муниципальных образованиях Тюменской области.

Напомним, что отопительный сезон в областной столице стартует не позднее, чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.