Регистрация самозанятых позволила вывести из тени более 130 млрд рублей

"Самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили ФНС. Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов", - говорится в материале.

Отмечается, что часть фирм переводят в категорию самозанятых сотрудников, ранее получавших, так называемые "зарплаты в конверте".

Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года - одна из целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По данным статистики, средний возраст зарегистрированных самозанятых составляет 30-40 лет, при этом 0,6% от общего числа самозанятых в РФ или 6,5 тысяч - младше 18 лет.

К категории самозанятых относятся работающие граждане, не имеющие работодателя и наемных сотрудников. Чаще всего, по данным ФНС, в качестве самозанятых регистрируются представители следующих профессий: водители такси, курьеры, репетиторы, ремонтные рабочие, маркетологи и IT- специалисты. К этой категории также относятся собственники, сдающие в аренду квартиры.