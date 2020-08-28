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28.08.2020 09:14
Рубрика: Экономика

Регистрация самозанятых позволила вывести из тени более 130 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек, что позволило вывести из теневого сектора более 130 млрд рублей доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили ФНС. Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов", - говорится в материале.

Фото: PhotoXPress
Как стать самозанятым и что это даст

Отмечается, что часть фирм переводят в категорию самозанятых сотрудников, ранее получавших, так называемые "зарплаты в конверте".

Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года - одна из целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По данным статистики, средний возраст зарегистрированных самозанятых составляет 30-40 лет, при этом 0,6% от общего числа самозанятых в РФ или 6,5 тысяч - младше 18 лет.

К категории самозанятых относятся работающие граждане, не имеющие работодателя и наемных сотрудников. Чаще всего, по данным ФНС, в качестве самозанятых регистрируются представители следующих профессий: водители такси, курьеры, репетиторы, ремонтные рабочие, маркетологи и IT- специалисты. К этой категории также относятся собственники, сдающие в аренду квартиры.

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