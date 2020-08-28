Регистрация второй российской вакцины может пройти в ускоренном порядке

Разработчики второй российской вакцины от коронавируса "Вектор" полагают, что регистрация ее может пройти в ускоренном порядке. Об этом в в эфире "России 24" рассказал Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор".

"Третий этап будет идти параллельно - после регистрации", - пообещал он.

А пока вакцина проходит второй этап клинических испытаний, который планируется завершить в сентябре. На текущий момент осложнений от приема препарата у добровольцев не наблюдается.