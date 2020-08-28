Родителям первоклассников предложили предоставлять выходной 1 сентября

Документ может быть принят, потому что не нарушает ни Трудового кодекса, ни иных законодательных актов. К сожалению, это первое сентября будет с теми законами, которые уже действуют. В том числе и с постановлениями Роспотребнадзора, превращающими жизнь родителей в что-то похожее на квест.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить Трудовой кодекс статьей 262.3: "Отпуск лицам, имеющим ребенка, идущего в первый класс". Согласно ей, родителям, опекунам, приемным родителям ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как пояснил корреспонденту "РГ" один из авторов этого документа председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, действующий Трудовой кодекс с одной стороны предоставляет возможность обеспечить такой выходной родителям, но без оплаты. С другой стороны, работодатель может не отпустить работника. На уровне трудового договора все эти нюансы могут быть урегулированы, в том числе когда коллектив того или иного предприятия "за" такую поддержку родителей. Однако есть ситуации иные, когда работодатель категорически против подобного отпуска, пусть и на один день. Поэтому депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне в кодексе возможность таким родителям по личному заявлению получать выходной в счет отпуска. Тем более, что психологи утверждают, что для первоклассника присутствие хотя бы одного из родителей на первой в его жизни школьной линейке, посвященной началу учебного года, является крайне важным фактором поддержки. А то что этот день предоставляется в счет отпуска, позволяет не нарушить общий баланс трудовых и выходных дней.

Напомним, что накануне Дня знаний Роспотребнадзор принял акты, согласно которым обучение в школе становится крайне сложной процедурой для родителей. Ведомство потребовало разделения потока учащихся, а также сокращения их контактов. В результате уроки в школах для разных возрастов начнутся по новому расписанию: у кого-то в 8:30 утра, у других в 9:00, у третьих в 11:00. Но проблема в том, что все эти акты рассчитаны только на семьи, где один ребенок. Сложнее придется семьям, в которых двое и больше детей, да еще если при этом школа расположена не в ста метрах от дома. У одного ребенка учеба начинается в 9:00, у другого - в 11:00. Заканчиваются уроки также в разное время. Как в таком режиме выжить родителю, у которого три ребенка? А как при этом давать детям дополнительное образование? Под какой график должны подстраиваться, например, музыкальные школы, где в классе по сольфеджио пересекаются ученики разных возрастов? Их не объединишь теперь в одну группу.

Отпуск хотя бы на один день важен родителям сейчас, чтобы утрясти все эти планы. Даже если этот законопроект будет принят, то коснется он только тех родителей, которые поведут детей в первый класс в следующем году.