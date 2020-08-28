Родителям рассказали о начале учебного года в школах

Будут ли прививать детей от коронавируса? Как изменится ЕГЭ в 2021 году? Сядут ли дети снова за парты? Достаточно ли мер безопасности в школах? Министр просвещения Сергей Кравцов провел Общероссийское родительское собрание. К виртуальной классной доске вышли федеральные чиновники, которые рассказали мамам и папам о начале учебного года.

- Ученики очень соскучились по своим школам и учителям. Никогда дистанционные технологии не заменят традиционные уроки, - рассказал Сергей Кравцов. - 1 сентября учебный год начнется в очном режиме. Но - с соблюдением требований, обеспечивающих максимальную защиту учащихся учителей, родителей. Опыт ЕГЭ показал: если их соблюдать, риск минимизируется. 1 сентября состоится урок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Как защитить здоровье ребенка? Что будет с вакцинацией? Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, очень важна в этом году вакцинация детей от гриппа.

- От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты и исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, только после этого будем рассматривать, - рассказал Михаил Мурашко. - Приоритетные группы, которым мы будем предлагать вакцинироваться от коронавирусной инфекции, - это медработники и педагоги. И поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем пройти вакцинацию педагогам старшего возраста.

Михаил Мурашко также рассказал, что чаще всего у детей коронавирусная инфекция проходит без симптомов. Но есть ребята, которым нужно уделить особое внимание. Это дети, страдающие сахарным диабетом, с избыточным весом и хроническими заболеваниями - все это группы риска. Михаил Мурашко посоветовал родителям таких учеников обязательно получить рекомендации врачей перед тем, как отправлять их в школу.

- В течение первых двух недель в школах обязательно будут медицинские работники, для того, чтобы отработать все механизмы. Детей с признаками инфекционных заболеваний на занятия допускать не будут, - рассказал Михаил Мурашко. - И еще один очень важный момент: научите, пожалуйста, ребенка соблюдать правила. Проконтролируйте, как он моет руки, как он обрабатывает их антисептиком, проговорите с ним перед началом учебного года это несколько раз.

Он также озвучил пять открытых направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах в 2020/21 учебном году: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Время перемен", "Разговор с собой". Напомним, итоговое сочинение - это допуск к ЕГЭ. Его все одиннадцатиклассники пишут каждый год в декабре.

Также перед родителями выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Мы продумали абсолютно все. Подготовили методические рекомендации и санитарные правила, соблюдение которых позволит сохранить здоровье и детей, и учителей, и родителей, - рассказала Анна Попова. - Начало учебного года должно пройти с элементами гигиенического образования. Нужно научить детей жить и учиться с удовольствием в новых условиях, в новой реальности. Второго сентября организуем Всероссийский открытый урок здоровья вместе с министерством просвещения.

Главная "новинка" нового учебного года - по поручению президента все ученики начальных классов будут обеспечены горячим, здоровым и главное - бесплатным питанием. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что до 1 сентября все школы должны будут опубликовать на своих сайтах меню, с которым родители могут познакомиться и даже внести в них корректировки.

- В части горячего питания - мы открыли телефон "горячей линии" 88002009185. Уважаемые родители, если у вас возникают вопросы по питанию школьников, по этому телефону мы ответим на все вопросы. Если возникают проблемные ситуации, мы будем разбираться и их решать, - рассказал Сергей Кравцов. - Надеемся, что родители будут участвовать в мониторинге питания и контроле, в составлении меню. Оно должно соответствовать нормам Роспотребнадзора, чтобы питание было вкусное, полезное, горячее.

Как рассказала руководитель Фонда "Талант и успех", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, горячее питание - эта мера, направленная на здоровое развитие школьников. ОНФ тоже будет контролировать организацию горячего питания в регионах. Этой темы коснулась и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Хочу поблагодарить родителей: целый год мы вместе мониторили качество питания в образовательных организациях. Для нас большая радость в том, что в начальных классах этот вопрос решен принципиально, - рассказала детский омбудсмен. - Буквально на днях мы подвели итоги мониторинга питания детей с пищевыми особенностями, проверив 43 тысячи образовательных организаций. К сожалению, здесь остается много вопросов. Только 8% образовательных организаций выстроили эту работу.

По словам Анны Кузнецовой, радость ребенка в школе должна измеряться не только пятерками и баллами ЕГЭ. Очень важна атмосфера в школе.

- К сожалению, на столах наших коллег - уполномоченных по правам ребенка - остаются обращения от родителей по поводу школьных конфликтов, которые не разрешаются. Сегодня у нас есть надежда. Закон о воспитательной работе дает достаточные основания полагать, то эта ситуация должна в корне изменится, - рассказала Анна Кузнецова. - Главное условие для разрешения конфликтов - не недооценивать их значение для детей. Ребенок не должен оставаться один. Если он сидит на ступеньках и думает о чем-то своем, то должен быть человек, который подойдет и спросит: "Как у тебя дела? Нужна ли тебе помощь?" Важно, чтобы в школах заработали в полную силу конфликтные комиссии и службы медиации. Наш мониторинг показывает, что они пока не дорабатывают.

Еще одна важная тема - ЕГЭ. О том, как изменится экзамен, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Демоверсии ЕГЭ-2021 уже опубликованы на сайте федерального института педагогических измерений. Большая просьба родителям, педагогам, учащимся - посмотреть их по тем предметам, которые интересуют, дать нам обратную связь. Мы готовы принять замечания к сведению, - рассказал Анзор Музаев. - У нас есть ряд изменений в некоторых предметах: русский язык, литература, история… Мы добавили время для проведения экзамена по биологии. ЕГЭ по информатике впервые в этом году будет проходить на компьютерах - технология уже апробирована. В 9 классе экзаменационные модели тоже совершенствуются по большинству предметов. Мы наращиваем практическую составляющую.

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова рассказала о том, что с 1 сентября стартует проект "Культура для школьников". В прошлом учебном году его уже апробировали 10 регионов, а в этом году в нем будут участвовать абсолютно все регионы. Это и походы в театры, в музеи для школьников, встречи с писателями, поэтами, артистами.