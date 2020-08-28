Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

- Все-таки школы в этом году будут работать в несколько закрытом режиме. Родители туда зайдут только в случае необходимости, - рассказала она. - Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы.

А директор Департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова на том же заседании рассказала, что в школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время.

- У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, - рассказала Тамара Романова. - Постараемся закрепить за классом отдельный кабинет.