Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

Родительские собрания в школах в новом учебном году будут проходить в онлайн-формате. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказала начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, сообщает ТАСС.
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- Все-таки школы в этом году будут работать в несколько закрытом режиме. Родители туда зайдут только в случае необходимости, - рассказала она. - Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы.
А директор Департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова на том же заседании рассказала, что в школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время.
- У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, - рассказала Тамара Романова. - Постараемся закрепить за классом отдельный кабинет.