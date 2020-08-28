Росаккредитация: Сертификаты на школьные товары можно проверить онлайн

"Росаккредитация рекомендует потребителям при покупке формы, обуви, ученических рюкзаков, канцелярских принадлежностей для школьников проверять сертификаты и декларации на них с помощью реестров на сайте Росаккредитации Сертификаты соответствия и Декларации о соответствии", - говорится в сообщении службы.

Обязательную сертификацию товаров проводят аккредитованные Росаккредитацией органы по сертификации, которые несут ответственность за соответствие выпущенной на рынок продукции обязательным требованиям.

"Если информация о сертификате или декларации внесена в реестры Росаккредитации, потребитель получает подтверждение, что товар проверен на соответствие требованиям безопасности", - подчеркивается в сообщении.

В Росаккредитации напомнили, что безопасность продукции для школьников должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011).

Как отмечается, в соответствии с требованиями Техрегламента, школьная форма для детей и подростков (жакеты, юбки, брюки, блузки) из текстильных материалов, а также обувь подлежат обязательной сертификации. Декларирование требуется и для школьно-письменных принадлежностей (в том числе ручек, маркеров, линеек, карандашей, тетрадей, дневников, кистей, ластиков), кожгалантерейных изделий (в том числе ученических ранцев и портфелей).

"Если информации о сертификате и декларации на товары для детей и подростков нет в реестрах или действие этих документов прекращено, такие товары лучше не покупать", - подчеркнули в Росаккредитации.

В службе подробно рассказали, как проверить сертификат и декларацию в реестрах.

Достаточно указать в фильтрах реестров номер сертификата или декларации и осуществить поиск. Согласно действующему законодательству, продавец обязан предоставить эти документы по первому требованию лица, заинтересовавшего товаром, в том числе при покупке онлайн.

"Если продавец не смог или отказался предоставить документы на товар, наличие сертификата или декларации в реестрах можно проверить по названию изготовителя, общему наименованию продукции и другим параметрам", - разъяснили в Россакредитации.

Там также уточнили, что при поиске сертификатов и деклараций по наименованию продукции надо обратить внимание, что документы могут быть выданы на разные партии товаров.