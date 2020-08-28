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28.08.2020 15:42
Рубрика: Общество

Роскошный царский дар поднят со дна Балтийского моря

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Лундского университета (Швеция) при изучении затонувшего в 1495 году корабля обнаружили останки атлантического осетра - вида, в наше время практически вымершего.

Фото: iStock
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Об открытии рассказывается на сайте университета. Корабль, о котором идет речь, сам по себе уникален. Ранее было установлено, что это был флагманский корабль "Грибшунден". На его борту находились драгоценные дары, которые предоставил датский королевский двор.

Дело в том, что датский король Ганс планировал занять шведский трон. Вот он и отправил в середине лета 1495 года из Копенгагена в шведский город Кальмар дары. Однако в походе на корабле вспыхнул пожар, и он затонул. Самого короля в ту ночь на борту не было. Однако и команда, и ценный груз затонули вместе с кораблем. С тех пор они и лежат на дне.

Благодаря уникальной среде Балтийского моря, обладающего бескислородным морским дном и низким уровнем соли, затонувший корабль прекрасно сохранился. В ходе его изучения подводные археологи обнаружили бочку с останками рыбы.

Последние были подняты со дна и отправлены на анализ ДНК. Он помог определить, что это был не европейский осетр, обитающий в Балтийском море, как ученные посчитали изначально, а атлантический осетр. Этот вид был очень редким и ценным даже полтысячелетия назад, а сегодня он считается практически вымершим.

Ученые предполагают, что этот осетр был одним из самых важных подарков, которым король Ганс планировал произвести впечатление на шведов. Исследователи смогли оценить длину осетра - она составляла два метра.

Фото: iStock
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"Это действительно захватывающее открытие, поскольку рыбу в бочке при подобных обстоятельствах обычно не находят, - говорит соавтор исследования Стелла Мачеридис. - Мне, как остеологу, было очень интересно работать с этим. Теперь мы знаем, что атлантический осетр мог быть частью экосистемы Балтийского моря".

Находка на "Грибшундене" уникальна как в скандинавском, так и в европейском контексте - столь хорошо сохранившиеся и столь древние останки осетровых ранее при подводных археологических раскопках находили лишь несколько раз.

Кроме того, данное открытие подтверждает предположение о том, что осетр считался царской рыбой. Его ценили не только из-за икры и мяса, но и из-за плавательного пузыря. Последний использовали для производства своего рода клея, из которого, в свою очередь, изготавливали золотую краску.

"Осетр в кладовой короля был инструментом пропаганды, как и весь этот корабль, - говорит Брендан П. Фоули, морской археолог из Лундского университета и координатор раскопок. - Все на этом судне выполняло политическую функцию, что является еще одним элементом, делающим это открытие особенно интересным. Оно дает нам важную информацию об этом поворотном в истории моменте для нации".

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