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28.08.2020 17:28
Рубрика: Экономика

Росрыболовство: Дефицита красной икры в России не ожидается

Текст: Татьяна Карабут
На 24 августа российские рыбаки добыли 236 тыс. тонн тихоокеанского лосося. И это на 46% меньше уровня 2018 года, сообщили в Росрыболовстве. Там пояснили, что по лососевым результаты принято сравнивать по четным и нечетным годам (с учетом жизненного цикла рыбы), а в 2018 году вылов был рекордным за всю историю наблюдений (676 тыс. тонн).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По оценке Росрыболовства, по итогам лососевой путины текущего года вылов составит 330-350 тыс. тонн. Что ниже более ранних прогнозов в 380 тыс. тонн, но находится "в абсолютно допустимом диапазоне погрешности", считают в ведомстве. "300-400 тысяч тонн - это обычный результат, а в условиях пандемии коронавируса нынешние показатели вылова выглядят абсолютно нормальными", - добавили там.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В этой ситуации ни о каком дефиците красной икры речи не может быть, заверяют в Росрыболовстве. Помимо только что добытой рыбы, стоит учесть прошлогодние запасы, которых у производителей более чем достаточно.

"Стоимость конечной продукции из лососевых, в том числе красной икры, определяется длинной цепочкой каждого конкретного участника рынка. Мы не видим оснований для возникновения дефицита на полках магазинов. В холодильниках производителей много запасов прошлого года, нынешняя путина еще не закончена, и она принесет определенные, ощутимые результаты. На наш взгляд, происходит искусственное нагнетание обстановки", - прокомментировали в Росрыболовстве.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила о том, что неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке может привести к снижению производства красной икры на 25-30% и ростом цен на нее на 20-60%. По информации издания, ряд крупных торговых сетей уже получили такие уведомления от поставщиков.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство Цены на продукты

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