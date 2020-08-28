Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Российским туристам, которые уже поехали или только собираются отправиться в Турцию, посоветовали воздержаться от покупки предметов старины вне специализированных магазинов. Об этом говорится на официальной странице генерального консульства России в Анталье в Facebook.

"В последнее время участились случаи задержания российских граждан турецкими службами таможенного и пограничного контроля, связанные с обнаружением в багаже туристов предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность", - пояснили в генконсульстве. Это, к примеру, касается археологических находок, элементов барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более сотни лет, а также старинных предметов быта турецкой деревни.

В генконсульстве рекомендуют приобретать предметы старины только в магазинах с лицензией, обязательно брать товарные чеки и квитанции на них. Перед покупкой подлинных артефактов и произведений искусства следует уточнять правила их вывоза и оформления необходимых бумаг. "При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежит вывозу за рубеж", - пояснили в генконсульстве. Там также напомнили, что при посещении исторических достопримечательностей туристам следует отказаться от желания взять сувенир "на память".

Согласно турецкому законодательству по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов, для нарушителей предусмотрено уголовное преследование в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.