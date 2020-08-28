Роструд назвал самые востребованные профессии в образовании

Самые востребованные профессии в сфере образования - учителя математики, русского языка и литературы, иностранного языка, сообщили в Роструде. В ведомстве пояснили, что выводы сделаны по данным портала "Работа в России".

Для каждого из этих педагогов-предметников на нем размещено по 3-4 тысячи предложений от работодателей, притом, что всего заявлено немногим более 38 тысяч школьных вакансий. Также образовательные учреждения России активно приглашают на работу учителей информатики (более 1 тысяч вакансий), химии и биологии (примерно по 700 вакансий).

Лидерами по числу вакансий в образовании стали Краснодарский край (более 2 тысяч вакансий), Красноярский край (1,8 тысяч вакансий), Новосибирская, Иркутская и Тюменская области (около 1,5 тысяч вакансий в каждом регионе).