РЖД возобновили продажу билетов за 120 дней на некоторые поезда

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) вновь начала продавать билеты на поезда № 1/2 "Красная стрела" Санкт-Петербург - Москва и № 3/4 "Экспресс" Санкт-Петербург - Москва за 120 суток до отправления, сообщили в холдинге.

"Срок продажи билетов увеличен в связи с ростом спроса пассажиров на поездки между этими городами", - пояснили в РЖД.

Билеты за 120 суток до даты отправления можно оформить в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Увеличение глубины продаж позволяет путешественникам заранее планировать поездки. Тем самым повышается доступность перевозок, пояснили в компании.

Впервые билеты на поезда, курсирующие во внутригосударственном сообщении, стало возможным приобретать за 120 суток до отправления 1 апреля 2019 года. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации глубина продаж билетов была уменьшена.