Систему поиска "Работа без границ" создают в ЕАЭС

Существенно расширить возможности граждан государств Евразийского экономического союза, образованного пять лет назад, на едином рынке труда позволит на пространстве ЕАЭС система поиска "Работа без границ". Она разрабатывается в настоящее время в Евразийском экономическом союзе, сообщил БЕЛТА источник в этой международной организации.

Член коллеги ЕЭК по внутренним рынкам и информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян, уточняет агентство, уже представил коллегам отчет о ходе выполнения данного проекта, который реализуется в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

В частности, стало известно, что с момента его старта создано типовое программное обеспечение и проведены интеграционные работы во всех пяти странах союза: Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии и России. Пока система эксплуатируется в опытном режиме с участием всех национальных компонентов.

Кстати, в ходе реализации проекта, по словам Варданяна, эксперты констатировали высокую скорость и качество выполнения работ. А во время предварительных автономных и комплексных испытаний системы совместно со странами союза были отработаны в полном объеме все замечания и предложения партнеров.

Проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ", уточнил член коллеги ЕЭК, при необходимости "может стать и одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции". Словом, после запуска системы у граждан стран союза появятся дополнительные возможности для трудоустройства как на территории своей страны, так и в странах ЕАЭС, а для работодателей расширится перечень площадок для поиска персонала, отмечает агентство.