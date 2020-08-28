Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент

Каждый второй абитуриент сможет претендовать на место в вузе со следующего года, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Этому поспособстувeет и увеличение бюджетных мест, и льготное кредитование.

- Почему государство предпринимает эти меры - кредитование, увеличение количества бюджетных мест? Это все гарантия доступности бесплатного высшего образования, - подчеркнул Фальков. - Сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место. Со следующего года, по-моему, на эти показатели выйдем. Каждый второй сможет поступить на первый уровень образования - бакалавриат или специалитет.

Напомним, на 2020/2021 учебный год вузам выделено поти 542 тысячи бюджетных мест, а на 2021/2022 - более 576 тысяч мест.