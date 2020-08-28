Создатели "Мира Дикого Запада" снимут ремейк "Сферы" Майкла Крайтона

Лиза Джой и Джонатан Нолан, шоураннеры "Мира Дикого Запада", радоваться которому стало совсем уже сложно, возьмутся за еще один сериальный ремейк.

Как передает Variety, следующей жертвой дуэта станет роман 1987 года все того же Майкла Крайтона "Сфера" (Sphere). Ранее уже экранизировавшийся в формате кинокартины - в 1998-м Барри Левинсоном. Главные роли там сыграли Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэль Л.Джексон и Лив Шрайбер.

Отметим, что снятая за восемьдесят миллионов долларов картина не смогла окупиться в прокате.

Сценарист и шоураннер новой "Сферы" - Дениза Те, работавшая на "Мире Дикого Запада" и сериале "Терминатор: Битва за будущее". Производством займутся компании Джой и Нолана и Роберта Дауни-мл. с супругой. Словом, абсолютно семейная лавочка - обе пары выступят сопродюсерами шоу.

Сроки не называются.

По сюжету оригинала на дне океана обнаруживается инопланетный космический корабль, для исследования которого рядом возводится подводная станция. Причем исследования эти вскоре принимают устрашающий характер - после того, как команда погрузившихся ученых находит в старшипе страшно загадочную сферу без видимого входа.

Напомним, что Джой и Нолана замахнулись также и на сериал по Fallout, расписав себя преданными фанатами мира игры.