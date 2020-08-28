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Создатели "Мира Дикого Запада" снимут ремейк "Сферы" Майкла Крайтона

Новости
    28.08.2020, 13:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Лиза Джой и Джонатан Нолан, шоураннеры "Мира Дикого Запада", радоваться которому стало совсем уже сложно, возьмутся за еще один сериальный ремейк.

Фото: youtube.com/ UHM - Upcoming Horror Movies
Вышел трейлер зомби-хоррора с Дональдом Сазерлендом "В одиночку"

Как передает Variety, следующей жертвой дуэта станет роман 1987 года все того же Майкла Крайтона "Сфера" (Sphere). Ранее уже экранизировавшийся в формате кинокартины - в 1998-м Барри Левинсоном. Главные роли там сыграли Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэль Л.Джексон и Лив Шрайбер.

Отметим, что снятая за восемьдесят миллионов долларов картина не смогла окупиться в прокате.

Сценарист и шоураннер новой "Сферы" - Дениза Те, работавшая на "Мире Дикого Запада" и сериале "Терминатор: Битва за будущее". Производством займутся компании Джой и Нолана и Роберта Дауни-мл. с супругой. Словом, абсолютно семейная лавочка - обе пары выступят сопродюсерами шоу.

Фото: Arnd Wiegmann/ Reuters
70-летний Ричард Гир сыграет в ромкоме с женой "Дэдпула"

Сроки не называются.

По сюжету оригинала на дне океана обнаруживается инопланетный космический корабль, для исследования которого рядом возводится подводная станция. Причем исследования эти вскоре принимают устрашающий характер - после того, как команда погрузившихся ученых находит в старшипе страшно загадочную сферу без видимого входа.

Напомним, что Джой и Нолана замахнулись также и на сериал по Fallout, расписав себя преданными фанатами мира игры.

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