Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. NOOR WALI MEHSUD* (Abu Mansoor Asim), 26.06.1978 г. р., Gurguray, Pakistan, Gurguray, Pakistan
Организации и физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. АБДУВОСИЕВ АБДУРАУФ АБДУРАСУЛ УГЛИ*, (ABDUVOSIEV ABDURAUF ABDURASUL O G LI), 23.10.1992 г.р. , С. САРЫКТЕПА УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
2. АБДУЛАЗИЗОВ ПИРМАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ*, 24.11.1937 г.р. , С. Ю-МАКА КУРАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
3. АБДУЛЛАЕВ РАШИД СУЛТАНОВИЧ*, 06.05.1990 г.р. , Г. ИЗБЕРБАШ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
4. АБРАМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ*, 07.12.1981 г.р. ;
5. АЙЗАТУЛЛИН АЙСА ФЯРИТОВИЧ, 05.12.1991 г.р. , С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
6. АЙЗАТУЛЛИН ХАФИЗ ХАМИДУЛЛОВИЧ, 02.03.1992 г.р. , С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА МОРДОВСКОЙ ССР;
7. АЛБОГАЧИЕВ ИМРАН ГИРИХАНОВИЧ*, 17.12.1989 г.р. , Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;
8. АЛЕКСАНДРОВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ*, 25.12.1989 г.р. , Г. ТАЛДЫ-КУРГАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
9. АЛЕКСАНДРОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, 15.09.1992 г.р. , С. МАЛЫЕ АРБАТЫ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;
10. АЛЕКСАНЯНЦ ГЕОРГИЙ РОБЕРТОВИЧ*, 31.12.1990 г.р. , Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ СОАССР;
11. АЛИБОРИЕВ АЙНУТДИН АБДУЛЛАБЕКОВИЧ*, 02.03.1985 г.р. , С. НИЖНЕЕ КАЗАНИЩЕ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
12. АЛИЕВА БИЧЕХАНУМ РОБЕРТОВНА*, 17.04.1991 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
13. АМИРХАНОВА ШЕХЛА БАХТИЯРОВНА*, 15.10.1986 г.р. , Г. ТЫРНЫАУЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
14. АНТЮХИН АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 01.05.1976 г.р. , Г. ЧИМКЕНТ КАЗАХСКОЙ ССР;
15. АРБУЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 23.11.1977 г.р. , Г. ВОЛОГДА;
16. АРСЛАНБЕКОВ РАХМАТУЛЛА КУРБАНАЛИЕВИЧ*, 06.03.1986 г.р. , С. ТУШИЛОВКА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
17. АСАНОВА МИРАМГУЛЬ ИСЕНЖЕЛОВНА* (АСАНОВА МИРАМГУЛЬ ИСЕНЖОЛОВНА), 26.04.1993 г.р. , Г. ОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;
18. АСЕВОВ НЮРЮТДЮН АЛИДИНОВИЧ*, 01.12.1998 г.р. , С. БОТАЮРТ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
19. АТАДЖАНОВ НИЗОМЖОН КАРИМЖАНОВИЧ*, 05.02.1984 г.р. , ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ КИРГИЗИЯ;
20. АШИНОВ ХАМЕД ЕВГЕНЬЕВИЧ, 21.08.1975 г.р. , Г. МАЙКОП РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;
21. БАГАНДОВ МАГОМЕД ГИЗБУЛЛАЕВИЧ*, 18.06.1972 г.р. , С. АКУША АКУШИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
22. БАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19.04.1973 г.р. , Г. АЛМА-АТА АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗССР;
23. БАРКИНХОЕВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ*, 10.02.1996 г.р. , Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;
24. БАТАЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ*, 13.07.1980 г.р. , Г. ЭЛИСТА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ;
25. БЕГЛАРЯН ГРИГОРИЙ РОБЕРТОВИЧ, 21.06.1986 г.р. , ПОС. ТУЛЬСКИЙ МАЙКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;
26. БЕКТЕМИРОВ ВАДИМ ЗАИДИНОВИЧ* (БЕКТЕМИРОВ ВАДИМ ЗАЙДИНОВИЧ), 09.07.1981 г.р. , Г. КУРГАНТЕПА КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;
27. БЕКЮРОВ МАВЛАН БЕКЮРОВИЧ*, 04.08.1993 г.р. , С. КУРУШ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
28. БЕЛЬТИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, 09.10.1980 г.р. , Г. БАЛТИЙСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;
29. БЕРСАНУКАЕВ АЮБ ШАМСУДДИЕВИЧ*, 05.09.1991 г.р. , Г. ГУДЕРМЕС ЧИАССР;
30. БЕСХЛЕБНЫЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 12.04.1949 г.р. , С. ПРИИРТЫШСК ЖЕЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР;
31. БИЙМУРЗАЕВ СОЛТАНБИЙ МУРАТБЕКОВИЧ*, 21.10.1997 г.р. , С. ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
32. БОНДАРЕВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, 04.10.1986 г.р. , Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
33. БУЛАЧОВА РАИСАТ АБДУЛАЕВНА*, 03.04.1988 г.р. , С. БУХТЫ ГУНИБСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
34. ВАГАБОВ МАГОМЕДЭМИН МАГОМЕДХАБИБОВИЧ*, 31.10.1995 г.р. , С. ГУБДЕН КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
35. ВЕЛИТОВ ДЕНИС РАСТАНОВИЧ*, 06.09.1985 г.р. , Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
36. ВЕСЕЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 18.12.1968 г.р. , Г. КОМСОМОЛЬСК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
37. ГАДЖИМУРАДОВ АНДРЕЙ РАМИЗОВИЧ*, 24.05.1990 г.р. , Г. ГЕОРГИЕВСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
38. ГАЛИЕВА АЛЕНА ИВАНОВНА*, 20.07.1986 г.р. , ГАЛАБИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
39. ГАЛКА ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 28.10.1975 г.р. , Г. МАРГАНЕЦ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;
40. ГАМЗАТОВА МАРЬЯМ ГАДЖИЕВНА*, 21.07.1991 г.р. , С. НОВОГАГАТЛИ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
41. ГАСУЕВ ГАСАН САКДУЛЛАХОВИЧ*, 23.09.1975 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
42. ГОЛУБЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20.03.2002 г.р. , ГОР. ЧЕЛЯБИНСК;
43. ГУЛЯНСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 25.07.1988 г.р. , Г. РОССОШЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;
44. ГУРСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, 23.12.1963 г.р. , Г. ВОРОНЕЖ;
45. ГУСАРОВ САЙПУДИН ГАДЖИЕВИЧ*, 12.09.1988 г.р. ;
46. ГУСЕЙНОВ МАГОМЕД САИДАХМЕДОВИЧ*, 25.05.1988 г.р. , П. ТЮБЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА ДАССР;
47. ДАВЛАТОВ КАРОМАТУЛЛО ГОИБОВИЧ*, 01.12.1997 г.р. , РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
48. ДАДАЕВА БАРИЯТ МАГОМЕДМУРАДОВНА*, 14.12.1989 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
49. ДЖАЛАЛОВ РЕМЗИ ЛЕНЗИЕВИЧ*, 04.03.1984 г.р. , РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;
50. ДЖАМАЛОВА ФАТИМАТ ЭМИЛЬЕВНА*, 03.09.1996 г.р. , С. КУЛЛАР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
51. ДЖАНДЖАКОВ АК-СЕИД ЯКУБОВИЧ*, 28.12.1974 г.р. , УЗБЕКСКАЯ ССР;
52. ДИДИЕВ ИБРАГИМ МОВЛДИЕВИЧ*, 24.05.1989 г.р. , С. АЛЛЕРОЙ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
53. ДУБОВКА ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ*, 15.02.1993 г.р. , Г. УССУРИЙСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;
54. ЕВДОКИМОВ ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 07.12.1987 г.р. , С. БАДАМ САЙРАМСКОГО РАЙОНА ЧИМКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
55. ЖУМАБЕКОВА ВЕНЕРА АЛЬБЕРТОВНА*, 27.07.1980 г.р. , С. АКЖАРСКОЕ ЯСНЕНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;
56. ЗИЯДИНОВ ЭМИЛЬ ИСМАИЛОВИЧ*, 19.06.1984 г.р. , П. УРТААУЛ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;
57. ИБРАГИМОВ БАГИР МУСАБЕКОВИЧ, 07.05.1996 г.р. , С. МУЗАИМ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
58. ИБРАГИМОВ ИСМЕТ ТАИРОВИЧ*, 25.01.1988 г.р. , С. САУК-ДЕРЕ КРЫМСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
59. ИБРОХИМДЖОНОВ ИЛХОМХУДЖИ ШУХРАТОВИЧ*, 27.04.1998 г.р. , РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
60. ИСАКОВ КУРБАН МАГОМЕДОВИЧ*, 28.03.1997 г.р. , С. ШАУМЯН КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
61. ИСКЕНДЕРОВА ЛИРА ТИМОФЕЕВНА*, 28.10.1971 г.р. , Г. СЕВАСТОПОЛЬ УКРАИНЫ;
62. ИСМАИЛОВА АЛЖАНАТ АЗИЗОВНА*, 20.02.1993 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
63. ИСМАИЛОВА САПИЯТ РАМАЗАНОВНА*, 28.01.1960 г.р. , С. НИЖНИЙ ЧИРЮРТ КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
64. ИСРАПИЛОВА АМИНАТ АХМЕДОВНА*, 24.06.1990 г.р. , С. ХИБЯТЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
65. КАВАЛЕРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19.04.1988 г.р. , С. БУНБУЙ ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;
66. КАГЕРМАЗОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ*, 28.03.1986 г.р. , Г. ПЯТИГОРСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
67. КАЗИЕВ РУСТАМ ЗУЛХАИРОВИЧ*, 22.01.1988 г.р. , С. НОВОУРУСОВКА КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
68. КАЗИЕВА ТАТЬЯНА КАДИРОВНА*, 23.12.1987 г.р. , С. БИЛЬБИЛЬ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
69. КАЛМЫКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ*, 25.07.1990 г.р. , Г. АСТРАХАНЬ;
70. КАРАБЕГОВ МУРАД РОСТАМОВИЧ*, 18.12.1992 г.р. , Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
71. КАРЧЕВСКИЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 10.03.1996 г.р. , Г. СЕВАСТОПОЛЬ УКРАИНЫ;
72. КЛИМЕЦ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ*, 01.08.2003 г.р. , П. МАЛАЯ КЕТЬ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
73. КЛОКОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ*, 26.01.2006 г.р. , Г. КРАСНОЯРСК;
74. КОЛЕСНИЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ*, 25.01.1969 г.р. , Г. ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
75. КОМИЛОВ ИДИНБЕК БАЛАДЖОНОВИЧ* (КОМИЛОВ ИДИБЕК БАЛАДЖОНОВИЧ), 10.04.1995 г.р. , Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
76. КРАСНЫХ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ*, 07.05.1985 г.р. , Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;
77. КРЫШКА АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 25.04.2002 г.р. , Г.МАКЕЕВКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;
78. КУГЕНИЕКС ЮРИС ЭРВИНОВИЧ*, 04.03.1973 г.р. , П. ДУНДАГА ТАЛСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ЛАТВИЯ;
79. КУЛИБЕКОВА ХАНУМКЫЗ МАМЕДОВНА*, 15.07.1966 г.р. , РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;
80. КУЛТЫШЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ*, 13.12.1981 г.р. , Г. ТАШКЕНТ СЕРГЕЛИЙСКОГО РАЙОНА УЗБЕКСКОЙ АССР;
81. КУСИГАДЖИЕВ МУРАТ ХАЙРУЛАГАДЖИЕВИЧ*, 08.04.1985 г.р. , С. БАБАЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
82. ЛУЧИНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА*, 22.08.1983 г.р. , Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
83. МАГОМЕДОВ ГУСЕЙН ХИЗБУЛАЕВИЧ*, 20.10.1995 г.р. , С. МАЛАЯ КОЗЫРЕВКА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
84. МАГОМЕДОВ ОСМАН МУТАЛИБОВИЧ*, 18.04.1966 г.р. , С. ХУНЗАХ ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
85. МАКСИМОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 18.05.1996 г.р. , Г. КРАСНОЯРСК;
86. МАЛАС ХУССАМ ЕДДИН* (MALAS KHUSSAM EDDIN; MALAS KHUSSAN EDDIN; МАЛАС ХУССАН ЕДДИН), 01.06.1971 г.р. , Г. ДАМАССК СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
87. МАЛКАНДУЕВ АНДЕМИР КАНШОБИЕВИЧ*, 22.05.1983 г.р. , Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
88. МАЛКАНДУЕВ АНТЕМИР КАНШОБИЕВИЧ*, 07.12.1981 г.р. , Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
89. МАЛКАРОВ МАРАТ ШАМИЛЕВИЧ*, 01.01.1975 г.р. , П. БЫЛЫМ Г. ТЫРНЫАУЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
90. МАЛЬЦЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 11.09.1962 г.р. , С. ГОРЬКОВСКОЕ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;
91. МАМБЕДАЛИЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА*, 16.11.1975 г.р. , С. РАВНОПОЛЬЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА УКРАИНСКОЙ ССР;
92. МАСТИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ*, 27.10.1982 г.р. , Г. ВОЛГОГРАД;
93. МАХМУДОВ ШЕРЗОДБЕК БАХАДИРЖАНОВИЧ*, 20.07.1985 г.р. , Г. УЗГЕН ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ ССР;
94. МЕДЖИДОВ КУРБАН МАГОМЕДОВИЧ*, 20.03.1992 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
95. МЕДЖИДОВ МУСЛИМ ТАЖУДИНОВИЧ*, 30.04.1982 г.р. , С. ПЯТИЛЕТКА ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
96. МЕМЕТОВ ДИЛЯВЕР РУСТЕМОВИЧ*, 10.10.1959 г.р. , Г. САМАРКАНД УЗССР;
97. МЕМЕТОВА ЗЕРА ШЕВКАТОВНА*, 27.01.1966 г.р. ;
98. МЕМЕТОВА ЭЛЬМАЗ ШУКУРИЕВНА*, 04.07.1988 г.р. ;
99. МЕНДОХОВ АРТУР ЗАУРОВИЧ*, 04.03.1989 г.р. , С. ДЕЙСКОЕ ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
100. МИРЗОКАРИМОВ ХУМОЮНМИРЗО ИНОМЖОНОВИЧ* (МИРЗОКАРИМОВ ХУМОЮНМИРЗО ИНОМЧОНОВИЧ), 18.12.1995 г.р. , РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
101. МИРЯЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ*, 30.06.1988 г.р. , Г. ИЖЕВСК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
102. МУРАДОВА НАРГИЗ ЧАВТАРАЕВНА*, 18.01.1983 г.р. , Г. КИЗЛЯР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
103. МУРАТОВ ЗЕКИРЬЯ САИТОВИЧ*, 28.06.1957 г.р. , ДЖАЛАЛКУДУКСКИЙ РАЙОН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ СССР;
104. МУСАЕВ ВИТАЛИЙ ВИЛАЯТОВИЧ*, 06.06.1989 г.р. , г. ЛЕНИНГРАД;
105. МУСАЕВА ХАДИЖАТ ИСМАИЛОВНА*, 12.06.1960 г.р. , С. ЗИБИРХАЛИ БОТЛИХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
106. НАСРУЛЛАЕВ МАЛИК АБРИКОВИЧ*, 14.04.1995 г.р. , Г. БАКУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
107. НЕРУШ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 31.05.1979 г.р. , Г. ПАВЛОДАР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
108. НИКОЛАЕВ АЙСЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 04.02.1994 г.р. , ПОС. МЕЙИК ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ);
109. НОВРУЗОВ ДЖАВИД ШАКИР ОГЛЫ*, 23.07.1992 г.р. , Г. БАКУ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;
110. ОВЧИННИКОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 28.07.1974 г.р. , Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
111. ОГАНЯН СЕРГЕЙ РУДИКОВИЧ, 07.09.1986 г.р. , ПОС.ШАУМЯНОВСК ШАУМЯНОВСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР;
112. ОМАРКАДИЕВ ИЛЬЯС ХИЗРИЕВИЧ, 13.10.1992 г.р. , С. ЮРКОВКА ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
113. ОСТРОКОНЬ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, 05.06.1976 г.р. , Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ;
114. ПАНКРАТОВ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ, 29.12.1995 г.р. , Г. ВОРОНЕЖ;
115. ПАНЧУК ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ*, 28.07.1980 г.р. , С. ЯРЦЕВО ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
116. ПАРДАЕВ АКБАР РАВШАНОВИЧ*, 30.08.1979 г.р. , РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;
117. ПАТТАЕВ БИЛОЛДИН КАМИЛОВИЧ*, 06.08.2000 г.р. , Г. ОШ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
118. ПИРСАИДОВ КАДЫР АСЕФОВИЧ*, 02.09.1993 г.р. , Г. КАСПИЙСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
119. ПЛЮСНИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 28.09.2003 г.р. , П. КОТЧИХА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
120. ПОДОБЕДОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА*, 18.01.1983 г.р. , Г. КОТЕЛЬНИКОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;
121. ПОЛОВИНКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 29.03.1988 г.р. , Г. КУРГАН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
122. ПОПОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, 23.07.1966 г.р. , Г. БЛАГОВЕЩЕНСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;
123. ПШМАХОВ АЛЕКСАНДР МУХАМЕДОВИЧ*, 22.01.1980 г.р. , Г. СТАВРОПОЛЬ;
124. РАЗИКОВ САМАРИДДИН ФАХРИДИНОВИЧ*, 03.08.1988 г.р. , КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
125. РАМАЗАНОВ РУСЛАН АБДУЛКАДЫРОВИЧ, 19.08.1981 г.р. , С. КУЖНИК ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
126. РАХИМЖОНОВ ШОХРУЗ ГУЛШАНОВИЧ*, 03.06.1995 г.р. , С. КАЛА СУХСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
127. РАХМОНОВ РАХМОН БАХОДИРОВИЧ*, 17.09.1998 г.р. , РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
128. РЕШЕТНИКОВА ГУЛЧЕХРА АМОНЖОНОВНА*, 14.08.1971 г.р. , Г. УРГУТ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
129. РЕШЕТОВА ГУЛЬДЖИЯН СЕРВЕРОВНА* (СЕЙТМЕТОВА ГУЛЬДЖИЯН СЕРВЕРОВНА), 25.09.1973 г.р. , ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ;
130. РУЛЬ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 02.02.1997 г.р. , П. БАТАРЕЙКА ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
131. САБЛИРОВ АСЛАН МУХАМЕДОВИЧ*, 09.09.1982 г.р. , Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
132. САДРИЕВА САГИБАТ МАГОМЕДСАИДОВНА* (САДРИЕВА САБИГАТ МАГОМЕДСАИДОВНА), 13.10.1982 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
133. САДЫКОВ МАНСУР МЯСУТОВИЧ, 03.01.1975 г.р. , С. БОЛЬШОЙ ЧИРКЛЕЙ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
134. САМОЙЛЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА*, 27.02.1982 г.р. , Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
135. САМОЙЛОВ РУСТАМ ИВАНОВИЧ*, 20.09.1986 г.р. , СТ. ЗАССОВСКАЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
136. САРСЕНБАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ*, 15.08.2001 г.р. , Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;
137. САТАРВУН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ*, 06.01.1989 г.р. , Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ;
138. СЕЙТУМЕРОВ СЕЙТУМЕР ВЕЛИЕВИЧ*, 19.10.1985 г.р. ;
139. СЕМИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ*, 06.02.2000 г.р. , Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
140. СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 25.04.1988 г.р. , Г. САТКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
141. СИЗИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ*, 12.10.1984 г.р. , Г. СИМФЕРОПОЛЬ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ УССР;
142. СКАЧИДУБ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 04.12.1961 г.р. , СТ. ПАВЛОВСКАЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
143. СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 18.07.1976 г.р. , Г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
144. СУВОРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 05.01.1946 г.р. , Г. ЧЕЛЯБИНСК;
145. СУНШЕВА АНЕТА БАРАСБИЕВНА*, 16.05.1983 г.р. , С. АРГУДАН УРВАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
146. СУРХАЕВ РУСЛАН МАГОМЕДОВИЧ*, 21.05.1987 г.р. , С. ТЕРЕЧНОЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
147. СУФЬЯНОВ АЛИМ НУРИТДИНОВИЧ*, 16.05.1990 г.р. , С. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ;
148. ТАГАЕВ БАХТИЕР ИРГАШЕВИЧ*, 02.02.1968 г.р. , Г. ЯНГИЮЛЬ УЗБЕКСКОЙ ССР;
149. ТАГАЕВА ЭЛЬВИНА БАХТИЕРОВНА*, 17.04.1996 г.р. , Г. ЯНГИЮЛЬ УЗБЕКСКОЙ ССР;
150. ТАГИРОВ МУСЛИМ ГУСЕЙНОВИЧ*, 08.04.1973 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
151. ТАДЖИМАРОВ УСМАН ШОВКАТЖОНОВИЧ*, 25.01.1993 г.р. , КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
152. ТАХТАМЫШЕВ АМИР АЛИЕВИЧ*, 14.05.1991 г.р. , А. ЭРСАКОН АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
153. ТИХОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 19.08.1979 г.р. , Г. ВОЛГОГРАД;
154. ТОВАКАЛОВ РЕНАТ ДЖАМАЛУТДИНОВИЧ*, 19.06.1985 г.р. , С. ТАТЛЯР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
155. ТУБЕКОВ КАЗБЕК ЗАЛАДИНОВИЧ*, 20.01.1994 г.р. , С. ХАМИДИЕ ТЕРСКОГО РАЙОНА КБР;
156. ТЫШКИН РЯИС ЮРИСТОВИЧ, 17.06.1978 г.р. , С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
157. УЛЬБАШЕВ ШАМИЛЬ ХАДЖИМУРАТОВИЧ*, 24.12.1992 г.р. , Г. НАРТКАЛА УРВАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
158. УЛЬМАСОВ КАХРАМОН ШАРАБИДИНОВИЧ*, 11.03.1981 г.р. , РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН;
159. УМАРЖОНОВ АСИЛБЕК РАВШАНЖОН УГЛИ*, 27.01.1996 г.р. , МАРХАМАТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
160. УМИРОВ УМАР ШАКИРОВИЧ*, 29.10.1987 г.р. , Г. ТАЛИМАРДЖАН КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
161. УММАТКУЛОВ ШАХЗОД*, 10.11.1998 г.р. , РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;
162. ФЕДОРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА*, 01.09.1992 г.р. , Г. МУРМАНСК-60 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
163. ФЕДЧЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ*, 21.06.1988 г.р. , Г. ВОЛГОГРАД;
164. ФОМИЧЕВ ИГОРЬ ВАРЛЕНОВИЧ*, 05.07.1952 г.р. , Г. СМОЛЕНСК;
165. ХАЙРЕДИНОВ СЕЙРАН НУРИЕВИЧ* (ХАЙРЕТДИНОВ СЕЙРАН НУРИЕВИЧ), 03.10.1986 г.р. ;
166. ХАЙХАРОЕВ АХМЕД ГИЛАНИЕВИЧ*, 24.05.1999 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
167. ХАЙХАРОЕВ МАГОМЕД УМАРОВИЧ*, 04.08.1999 г.р. , СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;
168. ХАЛИЛОВ СИДАМЕТ КУРШИТОВИЧ*, 14.11.1969 г.р. , УЗБЕКСКАЯ ССР;
169. ХАЛИМБЕКОВА АИДА АПАКАЕВНА*, 18.05.1994 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
170. ХАРУНОВА СЕВИЛИ ШАМИЛЬЕВНА*, 21.02.1996 г.р. ;
171. ХОШИМОВ ФАРХАД САЙДУЛЛОЕВИЧ*, 17.10.1988 г.р. , Г. ЛЕНИНАБАД ТАДЖИКСКОЙ ССР;
172. ЦАМАЕВ АРТУР САЙПУДИЕВИЧ*, 26.09.1979 г.р. , П. САЛЫН-ТУГТУН САРПИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ;
173. ЧЕПУРНАЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, 21.07.1991 г.р. , СТ. УДОБНАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
174. ЧЕРХИГОВ ВАХА ШАМШИДЕНОВИЧ*, 10.11.1969 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;
175. ЧУКАЕВ БОХОДИРЖОН САЙДАХМАТОВИЧ* (ЧУКАЕВ БОХОДИРЖОН САИДАХМАТОВИЧ), 22.03.1985 г.р. , С. АРАВАН АРАВАНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ ССР;
176. ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ*, 08.12.1987 г.р. , Г. САРАТОВ;
177. ШАМСИЯРОВ ЭРНЕСТ РАДИКОВИЧ*, 07.07.1989 г.р. , Г. НЕФТЕКАМСК БАШКИРСКОЙ АССР;
178. ШАРИФОВ ФАРИДУН НУРУЛЛОЕВИЧ*, 17.04.1992 г.р. , С. КОЛХОЗОБОД ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
179. ШАХБАНОВ ДЖАМАЛ БАГАТЫРОВИЧ*, 15.09.1988 г.р. , С. НОВОКАЯКЕНТ КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
180. ШЕРИФОВ ДЕНИС ТАЖИБОВИЧ*, 24.10.1995 г.р. , Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
181. ШИБАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ*, 24.12.1973 г.р. , Г. ЛЕНИНГРАД;
182. ШКИПТАН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ*, 04.08.1984 г.р. , КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ;
183. ШОВЛАХОВ ДАНИ РУСЛАНОВИЧ*, 27.10.1994 г.р. , СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;
184. ШОШУКОВ АЛАН АБРЕКОВИЧ*, 15.05.1982 г.р. , С. КИЗЛЯР МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО - АЛАНИЯ;
185. ШПАК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 07.09.1972 г.р. , Г. НОВОЗЫБКОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;
186. ШТЫМОВ АРСЕН ВЛАДИМИРОВИЧ*, 12.07.1976 г.р. , С. БАКСАНЕНОК БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБР;
187. ШУЛЮК ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 08.09.1976 г.р. , Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
188. ЭЛЕСХАНОВ ЗАУРБЕК АРСЛАНБЕКОВИЧ*, 29.03.1990 г.р. , С. КИЗЛЯР МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ;
189. ЮСУПОВА ПАРИЗА МУХТАРОВНА*, 19.07.2001 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
190. ЯГУПОВ АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 11.10.1968 г.р. , Г. ВОРОНЕЖ;
191. ЯКОВЛЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 07.10.1982 г.р. , Г. КРАСНОЯРСК;
192. ЯРМЕТОВ РАГИМ МАЛИКОВИЧ*, 27.09.1998 г.р. , Г. КАСПИЙСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
193. ЯРЫКОВ АЙНАДИН АКТУВГАНОВИЧ*, 04.10.1982 г.р. , С. ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
Организации и физические лица, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. АБДУЛАЕВА РАБИЯТ МАГОМЕДОВНА 02.10.1991 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
2. АДАЕВ АДАМ ЛЕЧАЕВИЧ 06.05.1987 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
3. АДИЛЬГЕРЕЕВ ИСМАИЛ АБДУЛАЕВИЧ 24.04.1970 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
4. АЛИГАДЖИЕВ ГАЗИМАГОМЕД МАГОМЕДСАЙГИДОВИЧ 09.01.1991 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
5. АЛИДИБИРОВ АХЬЯД АХМЕДОВИЧ (АЛИДИБИРОВ АХЪЯД АХМЕДОВИЧ)14.04.1969 г.р., С. КОКРЕК ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА ДАССР;
6. АЛИЕВА ГУЛЬСУМ МУСЛИМОВНА 25.04.1997 г.р., С. МАЗАНКА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УКРАИНЫ;
7. АРХАГОВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ 26.05.1983 г.р., АУЛ КАРА-ПАГО ПРИКУБАНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
8. АХМЕДОВ ЕЛНУР ЧЫРАГ ОГЛЫ (АХМЕДОВ ЕЛНУР ЧЫРАР ОГЛЫ) 30.03.1994 г.р., Г. ЛАНГЕПАС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
9. ВАРЮХА ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 22.05.1989 г.р., Г. НИЖНЕВАРТОВСК ТЮМЕНСКой ОБЛАСТИ;
10. ДАБИЕВА МАДИНА АБДИРАХИМОВНА 08.06.1992 г.р., П. САСТОБЕ ТЮЛЬКУБАССКОГО Р-НА ЧИМКЕНТСКОЙ ОБЛ.;
11. ДАНИЯЛОВ ЗАУР МАЛИКОВИЧ 23.06.1981 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
12. ДАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 16.10.1987 г.р., Г. ПОТСДАМ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
13. ДАШАЕВ АДАМ БАТЫРОВИЧ 23.12.1994 г.р., СТ.ЧЕРВЛЕННАЯ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
14. КАРИБОВ МАИС ЧИНГИЗ ОГЛЫ 22.04.1974 г.р., РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН;
15. КОЙЧУЕВ РУСЛАН НУРПАШАЕВИЧ 01.12.1977 г.р., ПОС. Н.СУЛАК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
16. КОЛМАКОВ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 30.01.1992 г.р., Г. БАТАЙСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
17. КОЛУПАЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 31.01.1989 г.р., Г. ИЖЕВСК;
18. КРИВОШЕЙ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 22.06.1985 г.р., ПОС. ДАГОМЫС ЛАЗАРЕВСКОГО РАЙОНА Г. СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
19. КРЮКОВ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 24.12.1972 г.р., Г. ИЖЕВСК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
20. ЛЕУТИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 17.03.1993 г.р., С. КАМЕНСК КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ;
21. МАГОМЕДОВ ЗАЙНУДИН ХИРАМАГОМЕДОВИЧ 16.02.1983 г.р., С. АЛМАЛО КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
22. МАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ 30.01.1999 г.р., С. ЯСНАЯ ПОЛЯНА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
23. МАХМАЕВ РУСЛАН ОСМАНОВИЧ 21.10.1979 г.р., Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
24. МЕЩЕРЯКОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 22.01.1991 г.р., Г. ПЕЧОРА КОМИ ССР;
25. МУСАГАДЖИЕВ РАШИД АХМЕДХАНОВИЧ 15.10.1972 г.р., С. БАЛАХАНИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
26. МУСАЕВ МАГОМЕД ИСАЕВИЧ 12.06.1989 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
27. НАГИЕВ АХЛИМАН РАМИЗ ОГЛЫ 27.11.1992 г.р., ПОС. МИНДЖИВАН ЗАНГЕЛАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;
28. НАЖМУДИНОВ МАВЛУДИН АБАКАРОВИЧ 03.12.1984 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РД;
29. НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 03.03.1974 г.р., Г. КОТЛАС АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;
30. ПОЛИЩУК ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 21.05.1983 г.р., Г. АРМЯНСК КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;
31. РОДИН ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (РОДИН ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ)18.03.1980 г.р., Г. ШАТУРТОРФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
32. САДУЛЛАЕВ КАРАМУРЗА АХМЕДХАНОВИЧ 31.10.1984 г.р., С. АНДРЕЙАУЛ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;
33. СВЕТЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.11.1983 г.р., С. ПРИЛУКИ ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
34. СИДОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 30.09.1950 г.р., СЕЛО ОРЕХОВКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
35. СИНЯВСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 28.05.1994 г.р., ПОС. ВИМОВЕЦ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
36. СУГАЮНОВ ГАДЕЛЬ МАХМУДЖАНОВИЧ 08.04.1985 г.р., Г. АЗНАКАЕВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;
37. СУДАКОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 26.01.1992 г.р., С. ЧИГИРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;
38. ТАЛЕВНИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 06.07.1996 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
39. ТЕГАЕВ АСЛАН УВАЙСОВИЧ 26.12.1984 г.р., С. КОТЛОВАН УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ РФ;
40. ТЫНЯНСКИХ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 20.02.1991 г.р., Г. ВЛАДИМИР;
41. УРАЛБАЕВ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ 28.06.1998 г.р., С. НОВОКИЕВСКИЙ УВАЛ МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;
42. ФЕДОСОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ 03.03.1997 г.р., П. ЛЕСНОЙ ШИЛОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
43. ЦВЕТКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 21.03.1989 г.р., Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
44. ШЕВЧЕНКО АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 08.02.1998 г.р., Г. ЛИСИЧАНСК ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;
45. ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 21.06.1992 г.р., СТ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
46. ЩИПАНОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 14.02.1990 г.р., Г. КУЙБЫШЕВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;
Информация Росфинмониторинга