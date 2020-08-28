Тысячелетняя легенда о викингах в Турции нашла подтверждение

В Турции археологи, проводящие раскопки недалеко от Стамбула, впервые обнаружили свидетельства того, что около 1000 лет назад в этом регионе присутствовали викинги и варяги.

Как сообщает Hurriyet Daily News, исследование было сосредоточено на древнем городе Батонея на так называемом европейском берегу Мраморного моря, примерно в 20 км к западу от Стамбула. Археологи преследуют конкретную цель - они ищут свидетельства того, что в древности в данном регионе жили и викинги, и варяги.

До сих пор это считалось практически легендой. Из разных источников известно, что викинги поначалу плавали в Византийскую империю как купцы. Однако затем они были включены в состав императорской гвардии, сформированной императором Василием II в 988 году нашей эры. До викингов эта гвардия состояла исключительно из варягов, прибывших из Киевской Руси.

Стамбул - это Константинополь, бывшая столица Византийской империи. Раскопки археологи проводили в стороне от него потому, что иностранцам, как следует из древних писаний, запрещалось оставаться в Константинополе по ночам. Вероятно, викинги и варяги имели право входить в столицу утром небольшими группами. Но они были обязаны покинуть город до захода солнца.

Возможно, одним из лагерей иностранных наемников и был город Батонея. Во время раскопок археологи обнаружили здесь крест, изготовленный из серой амбры - твердого вещества, образующегося в кишечнике кашалотов.

Но самой значительной находкой ученые называют ожерелье с изображением змеи. Это символ Йермангандра, известного как Мидгардский змей. В этом артефакте ученые видят признаки мифологической связи с Рагнареком - гибелью богов и всего мира, следующей за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.

"Викинги жили в современном Стамбуле между VIII и XI веками в разные периоды времени, - считает руководитель раскопок Шенгюл Айдынгюн, доцент Университета Коджаэли. - Во время раскопок в Батонее мы установили, что их поселение точно датируется периодом между IX и XI веками".

Набор в императорскую гвардию за пределами империи был частью политики. Наемники были преданы только императору и не имели никаких политических амбиций. В этом заключалось их принципиальное отличие от преторианской гвардии Западной Римской империи, то есть угрозы императору они не создавали.

Считается, что норвежские викинги как минимум на протяжении 100 лет доминировали в рядах императорской гвардии.