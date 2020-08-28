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28.08.2020 19:39
Рубрика: Спорт

У РУСАДА будет новый генеральный директор

Текст: Павел Зарудный
В Олимпийском комитете России прошло общее собрание учредителей российского антидопингового агентства РУСАДА. В повестке дня стоял вопрос о вотуме недоверия генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу.

Напомним, что ранее наблюдательный совет антидопингового агентства рекомендовал уволить господина Гануса, после того, как аудиторская проверка выявила ряд серьезных нарушений в финансово-экономической деятельности организации.

Фото: iStock
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Отставку Гануса поддержали в Олимпийском комитете России (ОКР) и Паралимпийском комитете России (ПКР). Итог собрания был вполне ожидаем - Ганус уволен, а ближайшие шесть месяцев исполнять обязанности генерального директора РУСАДА будет юрист Михаил Буханов. Учредители поручили ему принять все необходимые меры реагирования для устранения финансово-хозяйственных нарушений, в том числе обратиться в правоохранительные органы по выявленным фактам. Далее в соответствии с уставом РУСАДА в течение полугода наблюдательный совет РУСАДА на конкурсной основе выберет нового генерального директора.

Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил журналистам, что в свое время ОКР и ПКР на правах учредителей РУСАДА выступили гарантами субсидирования агентства:

- Мы утверждаем финансовую отчетность РУСАДА и тем самым несем ответственность за расходование государственных денег. Могу вас заверить, что все доводы сторон внимательно изучены и было принято единогласное решение об отстранении Гануса. При этом сейчас очень важно обеспечить непрерывность операционной деятельности РУСАДА, которая нареканий не вызывает. С учетом этого сделан выбор в пользу Михаила Буханова, который полностью погружен во все текущие процессы.

Поздняков добавил, что не опасается негативной реакции Всемирного международного антидопингового агентства (WADA) на решение об отставке Гануса:

- Важно помнить, что в соответствии со всеми нормативно-правовыми документами и уставом организации все решения, принятые общим собранием учредителей РУСАДА, полностью легитимны и соответствуют как российскому, так и международному законодательству. Думаю, что реакция WADA или любой другой организации не должна выходить за рамки правового русла. Мы действуем в четком соответствии с буквой закона. Все решения наблюдательного совета и общего собрания учредителей РУСАДА юридически строго выверены.

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Надежду на то, что увольнение Гануса не затронет отношений РУСАДА с WADA, выразил также президент ПКР Владимир Лукин.

Однако реакция WADA оказалась предсказуемой. Всемирное антидопинговое агентство в своем заявлении на официальном сайте организации выразило обеспокоенность в связи с увольнением Гануса. В сообщении подчеркивается, что для Всемирного антидопингового агентства крайне важно сохранение в РУСАДА дальнейшей операционной независимости. В WADA также пообещали внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

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