В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса

Русский язык должен лишиться официального статуса, считает бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич. По мнению 85-летнего политика, единственным государственным языком республики должен быть белорусский.

"Мы всегда хотели быть белорусами. А государственным языком должен быть один - белорусский, потому что у него нет больше родины", - отметил Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

В то же время он признал, что процесс перехода на белорусский язык может занять продолжительное время и будет сопряжен с определенными сложностями.