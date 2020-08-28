В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей

Депутат Госдумы Елена Строкова направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложила снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребенка из детского дома, сообщает RT со ссылкой на текст документа.

"Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов", - говорится в обращении.

Елена Строкова напомнила, что усыновленные дети теряют право на получение жилья от государства, которым обладают выпускники детских домов.

По этой причине, отмечает депутат, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, которое сохраняет для ребенка возможность претендовать на жилье.

Льготная ипотека для усыновителей "может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства", считает парламентарий.