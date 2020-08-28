В июле банки увеличили выдачу кредитных карт на 2,7%

В июле российские банки увеличили выдачу кредитных карт на 2,7% - до 919,6 млрд рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Портфель выданных российскими банками кредитных карт в июле увеличился на 2,7%, что помогло ему отыграть произошедшее во время пандемии падение и превысить мартовский показатель. При этом число кредитных карт в портфеле банков в июле также увеличилось - на 3,5%, до 37 млн единиц", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что российские банки в прошлом месяце выдали 1,62 млн кредитных карт, что превысило зафиксированный в декабре 2018 года рекорд в 1,5 раза. В результате финансово-кредитные организации выдали россиянам карт с общей суммой кредитных средств в размере почти 61 млрд рублей против 37,2 млрд рублей в июне и 54,5 млрд рублей в марте.

"Причиной столь бурного роста выданных карт в данном случае служит крупная сделка по покупке портфеля кредитных карт одним из игроков на рынке. В остальном же динамика объема выдачи кредитных карт находится в пределах умеренного роста", - пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин, слова которого приводятся в сообщении.

В "Эквифакс" отметили, что портфель просроченных кредитных карт в банках за прошлый месяц увеличился на 3,6% - до 149,7 млрд рублей, а количество карт с просроченной задолженностью увеличилось на 2% - до 2,58 миллиона единиц.