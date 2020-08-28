В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси

Резерв сотрудников правоохранительных органов из России не понадобится Беларуси, считают в Кремле.

27 августа в интервью телеканалу "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил о том, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформирован резерв. При этом российский лидер рассчитывает, что этот резерв не будет задействован.

"Он состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во исполнение обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договоре о коллективной безопасности и Договоре о Союзном государстве", - уточнил он. На вопрос о численности резерва, представитель Кремля ответил: "Разумное количество".

На вопрос о том, что можно считать крайней необходимостью, Песков предложил перечитать слова Путина и добавил: "Гипотетическая опасность выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность, вообще существование органов госуправления и людей, которая в результате экстремистских действий может наступить - вот вам и критерий".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что важно отдавать себе отчет, - что и сказал президент, что это именно резерв, и нет никакой необходимости как-то его задействовать или использовать. "И Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией, которую описал президент, Беларусь не столкнется", - пояснил он. "Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - отметил представитель Кремля.

Песков также сказал, что в Беларуси "силовики" действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции. Экстремистские действия могут представлять угрозу и для народа Беларуси в первую очередь, заметил он.