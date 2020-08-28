В МЭР оценили число будущих внесудебных банкротов

Минэкономразвития прогнозирует, что число банкротов-физлиц, которые спишут свои долги по новой внесудебной процедуре, может дойти в первый год ее работы до 100 тысяч человек. Об этом заявил журналистам замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, всего банкротство по новой схеме на данный момент может быть оформлено примерно по 800 тысячам исполнительных листов (не равно числу должников - "РГ"). По оценке ведомства, в первый год за получением статуса банкрота, минуя суд, обратятся около 100 тысяч человек, или 10-20 тысяч человек ежемесячно, уточнил Торосов.

С 1 сентября в России вводится бесплатная внесудебная процедура банкротства физлиц по долгам от 50 до 500 тысяч рублей. Таким образом, часть безнадежных должников будут освобождены от финансовых и документальных издержек, связанных с судебным процессом.

Заявление о банкротстве можно будет подавать через МФЦ по месту жительства или пребывания. МФЦ после проверки в течение трех рабочих дней включит сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, либо вернет заявление.

Такой вид банкротства будет доступен только тем людям, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, то есть судебные приставы не нашли у них ничего, на что можно было бы обратить взыскание.