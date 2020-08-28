В Минобрнауки допустили возможность появления в вузах электронных дипломов

Мниистерство науки и высшего образвания прорабатывает вопрос о введении в вузах электронных дипломов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков.

"Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос​​​. Я поэтому не буду обещать преждевременно", - ответил министр на вопрос о том, могут ли дипломы стать электронными по аналогии с трудовыми книжками.

Также Валерий Фальков рассказал, что планируется консорциум из университетов и крупных компаний-лидеров IT-рынка, чтобы , совместно с ними для нужд университетов разрабатывать уникальные отечественные продукты для организации "удаленки".

- У студентов сегодня очень большие запросы, потому что в обычной жизни они пользуются огромным количеством сервисов, - пояснил Фальков. - Поэтому они и университету предъявляют такие же требования: все должно быть понятно, удобно, и в телефоне.