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28.08.2020 10:05
Рубрика: Культура

В Москве представят VR-программу 77-го Венецианского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Впервые Венецианский фестиваль приходит в российскую столицу так быстро. 40 лучших мировых проектов в формате виртуальной реальности покажут московской аудитории со 2 по 12 сентября, то есть параллельно с датами фестиваля. Можно будет почувствовать себя в Москве, словно в Италии, поскольку официальным партнером Венецианской биеннале для показа программы Venice VR Expanded - Satellite Programme в России стал дизайн-квартал "Флакон". Именно туда можно будет прийти и посмотреть в новом формате фильмы, как молодых авторов, так и именитых мастеров.
Фото: Предоставлено Экспоконтент Фото: Предоставлено Экспоконтент
Фото: Предоставлено Экспоконтент

Но прежде поясним, что старейший мировой кинофестиваль стал первым смотром, включившим иммерсивные проекты в свою официальную конкурсную программу. С 2017 года каждый год на острове Лидо в Венеции в рамках программы Venice Virtual Reality показывают лучшие интерактивные работы со всего мира. В этом году из-за пандемии COVID-19 VR-программа Венецианского международного кинофестиваля пройдет онлайн, а также в ряде VR-локаций в 15 городах мира. В число городов, где в дни Венецианского международного кинофестиваля откроется VR Lounge, наряду с Парижем, Амстердамом, Барселоной и Монреалем, вошла и Москва.

Фото: "Водород" / Art Pictures Studio / "НМГ студия" / телеканал "Россия 1"
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Инициатором и соорганизатором показа программы Venice VR Expanded - Satellite Programme в Москве стала интерактивная студия Less Media Group в партнерстве с компанией Экспоконтент. Техническими партнерами проекта стали МИРЭА - Российский технологический университет и российское представительство HTC Vive. Показ пройдет при поддержке AVRA - Российской ассоциации дополненной и виртуальной реальности.

В этом году в рамках VR программы 77-го Венецианского международного кинофестиваля покажут более 40 иммерсивных работ из 24 стран, 31 из которых входит в конкурсную программу (категория In Competition). Это проекты, которые будут соревноваться за "Венецианского льва" - приз Венецианского международного кинофестиваля, который вручается за лучшие VR работы. Еще 10 работ входят в категорию Best In VR - лучшие VR-работы, которые уже были ранее опубликованы.

Судьями VR-категории 77-го Венецианского международного кинофестиваля стали легендарный японский геймдизайнер Хидэо Кодзима и британский режиссер-документалист Асиф Кападия, получивший премию Оскар за фильм "Эми" о певице Эми Уайнхаус. Возглавила жюри Селин Трайкарт, режиссер VR проекта The Key, получившего Венецианского льва за лучшую иммерсивную работу в 2019 году.

Среди 40 VR работ, показ которых состоится в рамках программы Венецианской биеннале в дизайн-квартале "Флакон", представлены новые проекты от авторов с именем-например, Baba Yaga от студии Baobab Эрика Дарнеля, автора и режиссера серии мультфильмов "Мадагаскар", шестикратного победителя премии Эмми за интерактивный контент. Роль главной героини в иммерсивном проекте Baba Yaga озвучила Дэйзи Ридли, прославившаяся исполнением роли Рей в трилогии сиквелов саги "Звездные войны". В рамках кинофестиваля аудитория также впервые сможет увидеть VR игру от режиссера и продюсера Джона Фавро, снявшего такие фильмы как "Железный человек", "Железный человек 2", "Книга Джунглей", "Король Лев", сериал "Мандалорец". На производство VR-игры Gnomes and Goblins ушло более четырех лет.

Венецианский кинофестиваль состоится в усеченном виде

В программе - проекты от лучших мировых VR студий, к примеру французской студии Atlas V, аргентинской 3DAR, от известных режиссеров, к примеру, VR-фильм о бездомных We Live Here от Роуз Троше. Полный список VR-работ доступен на сайте Венецианской биеннале.

В Москве, как и в остальных городах мира, показ всех работ пройдет на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.

Прямая речь

Алина Михалева, основатель студии Less Media Group, инициатор проекта:

"Многим в России может казаться, что VR - это нишевая геймеровская история. Но это совсем не так. VR уже давно развивается как отдельное направление в искусстве, где соединяется кино, анимация, театр, игры и рождается что-то абсолютно новое. Проблема в том, что испытать это искусство пока довольно сложно. Для этого нужно ехать на кинофестивали, что могут позволить себе далеко не все.

Фото: youtube.com
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Именно поэтому, когда в этом году из-за пандемии появилась возможность привезти и показать конкурсную программу Венецианского кинофестиваля в Москве, мы сразу ухватились за эту возможность. Для российской аудитории это редчайшая возможность увидеть лучшие мировые работы и впервые познакомиться с виртуальной реальностью как искусством".

Александра Модестова, генеральный директор компании Экспоконтент (официальный представитель крупнейших международных рынков контента MIPTV и MIPCOM в России):

"В мировой индустрии дополненная и виртуальная реальность - это уже не будущее, а часть настоящего. С одной стороны, это многомиллиардная индустрия, включающая в себя видеоигры, кино и развлечения, онлайн-образование. С другой стороны, это искусство. В сфере VR идет постоянный поиск баланса между захватывающим сторителлингом и технологиями, создаются смелые проекты. VR-программа Венецианского смотра - это шанс познакомиться с лучшими образцами со всего мира, которые будут интересны профессионалам, и широкой публике".

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