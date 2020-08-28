В Норвегии найдена могила викинга с полным комплектом оружия

Норвежские археологи при проведении полевых работ в центральной части страны раскопали могилу возрастом около 1100 лет, в котором покоился воин викингов, похороненный со всем своим оружием.

Об открытии рассказывается на сайте Норвежского университета науки и технологий (NTNU). Исследователи пишут, что в могиле покоится мужчина, который умер приблизительно в 800-900-х годах нашей эры. Его захоронение было найдено возле исторической деревни, которая сегодня носит название Виньера. Она расположена к югу от графства Тренделаг.

Мужчину похоронили с полным комплектом оружия: топором, копьем, щитом и мечом. Это многое говорит о статусе погребенного. Во-первых, как установили археологи, этот мужчина был свободным человеком и фермером. Во-вторых, он был воином. Во времена викингов и раннего Средневековья большинство воинов были свободными людьми, имевшими собственные фермы.

"Средневековый закон предписывал фермеру приобретать оружие, - говорит археолог Раймонд Соваж из NTNU. - Сначала он был обязан приобрести топор и щит, а со временем мог также приобрести копье и меч".

По его словам, именно меч делает данную могилу особенной. Дело даже не в его хорошей сохранности. Меч был уложен с левой стороны, хотя ранее в аналогичных захоронениях мечи всегда находили с правой стороны от умершего.

Это натолкнуло ученых на мысль о том, что воин был левшой. Хотя в этом отношении погребальная практика викингов выглядит немного странной. Казалось бы, для правши меч удобнее укладывать как раз слева, чтобы воин мог свободно выхватить его правой рукой. Тем не менее, это оружие всегда укладывали справа. В данном случае ритуал был нарушен.

"Пока для нас это загадка: почему мечи почти всегда кладут с правой стороны? - говорит Соваж. - По одной из теорий, подземные миры, в которые викинги попадали после смерти, являются зеркальным отражением верхнего мира. Может быть, этот воин был левшой, что было учтено при его проводах в загробную жизнь? Трудно сказать".

Кстати, могила предполагаемого воина-левши частично перекрывала могилы трех других воинов, захороненных в канаве. Она окружала один из больших курганов. Эти люди явно не пользовались большим почетом и уважением. К тому же, в древности захоронения нередко использовали по несколько раз.

В той же кольцевой канаве археологи обнаружили и четвертую могилу, которая их удивила. В ней была погребена, вероятно, женщина, которую кремировали либо на ранней стадии эпохи викингов, либо до нее. В этом захоронении были найдены погребальные дары - хорошо сохранившаяся бусина, овальная брошь и ножницы. Именно по этим артефактам и был определен пол погребенного человека.