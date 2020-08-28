В районе Южно-Китайского моря ситуация спокойная

Ведение инфраструктурного строительства на территории собственной страны - это законное право, которое предоставлено суверенным государствам национальным и международным правом. Сфабрикованные американскими политиканами мысли и высказывания о том, что, якобы, "Китай обостряет напряжённость в регионе" - это контрпродуктивная агрессия. Страны региона прекрасно понимают, что именно США стремятся к гегемонии на всех морях и океанах, и именно в этих целях раздувают проблему по вопросам Южно-Китайского моря, постоянно нагнетают обстановку. И все это под предлогом обеспечения "свободы навигации" и "деэскалации напряженности".

Хотя в последнее время, благодаря совместным усилиям стран региона, ситуация в ЮКМ в целом характеризуется как стабильная и демонстрирует тенденции к улучшению. Достигнуты успехи в ходе консультаций по Кодексу поведения в Южно-Китайском море. Идет второй раунд рассмотрения окончательного текста документа. Все это свидетельствует о твердой решимости всех заинтересованных сторон совместно построить море мира, дружбы и сотрудничества.

Китай всегда придерживался принципа мирного развития. Решимость страны защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития остаётся неизменной. Ни одна страна не должна ожидать от Китая, что он проглотит нападки и угрозы, которые даже теоретически могут нанести ущерб национальным интересам.

Если американские политики продолжат инспирировать проблемы, обострять ситуацию в регионе и проявят дальнейшие намерения подорвать обстановку в Южно-Китайском море, Китай со всей решимостью примет все необходимые контрмеры в ответ на подобные действия, отстаивая собственные интересы, защищая государственный суверенитет, развитие и безопасность страны и обеспечивая мир и безопасность в регионе.