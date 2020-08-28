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28.08.2020 10:26

В районе Южно-Китайского моря ситуация спокойная

Министерство торговли США 26 августа объявило о внесении в санкционные списки 24 китайских компаний из-за их участия в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В тот же день Госдепартамент США принял дополнительные антикитайские меры - решение о ведении визовых ограничений в отношении ряда граждан КНР, также связанных со строительством упомянутых объектов в ЮКМ. Эти действия можно расценивать как очередное грубое вмешательство во внутренние дела Китая, нарушение международного права и норм международных отношений.
Страны региона Южно-Китайского моря поддерживают добрососедские отношения и в советах США не нуждаются. Фото: Медиакорпорация Китая Страны региона Южно-Китайского моря поддерживают добрососедские отношения и в советах США не нуждаются. Фото: Медиакорпорация Китая
Страны региона Южно-Китайского моря поддерживают добрососедские отношения и в советах США не нуждаются. Фото: Медиакорпорация Китая

Ведение инфраструктурного строительства на территории собственной страны - это законное право, которое предоставлено суверенным государствам национальным и международным правом. Сфабрикованные американскими политиканами мысли и высказывания о том, что, якобы, "Китай обостряет напряжённость в регионе" - это контрпродуктивная агрессия. Страны региона прекрасно понимают, что именно США стремятся к гегемонии на всех морях и океанах, и именно в этих целях раздувают проблему по вопросам Южно-Китайского моря, постоянно нагнетают обстановку. И все это под предлогом обеспечения "свободы навигации" и "деэскалации напряженности".

Хотя в последнее время, благодаря совместным усилиям стран региона, ситуация в ЮКМ в целом характеризуется как стабильная и демонстрирует тенденции к улучшению. Достигнуты успехи в ходе консультаций по Кодексу поведения в Южно-Китайском море. Идет второй раунд рассмотрения окончательного текста документа. Все это свидетельствует о твердой решимости всех заинтересованных сторон совместно построить море мира, дружбы и сотрудничества.

Китай всегда придерживался принципа мирного развития. Решимость страны защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития остаётся неизменной. Ни одна страна не должна ожидать от Китая, что он проглотит нападки и угрозы, которые даже теоретически могут нанести ущерб национальным интересам.

Если американские политики продолжат инспирировать проблемы, обострять ситуацию в регионе и проявят дальнейшие намерения подорвать обстановку в Южно-Китайском море, Китай со всей решимостью примет все необходимые контрмеры в ответ на подобные действия, отстаивая собственные интересы, защищая государственный суверенитет, развитие и безопасность страны и обеспечивая мир и безопасность в регионе.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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