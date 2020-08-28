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28.08.2020 17:01
Рубрика: Власть

В России учреждена премия правительства имени Петра Великого

Текст: Владимир Кузьмин

В России учреждена премия правительства имени Петра Великого. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Национальную юридическую премию получила секретарь Общественной палаты РФ

Награда будет вручаться раз в пять лет начиная с 2022 года по трем направлениям: социально-экономическое развитие России, за укрепление правового государства и за укрепление международного авторитета страны. Претендовать на нее смогут как российские, так и иностранные граждане и лица без гражданства.

Каждая из трех премий оценена правительством в три миллиона рублей.

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