В России учреждена премия правительства имени Петра Великого. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Награда будет вручаться раз в пять лет начиная с 2022 года по трем направлениям: социально-экономическое развитие России, за укрепление правового государства и за укрепление международного авторитета страны. Претендовать на нее смогут как российские, так и иностранные граждане и лица без гражданства.

Каждая из трех премий оценена правительством в три миллиона рублей.