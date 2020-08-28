В России упали цены на самый дешевый iPhone 11. Пора брать?

Российские продавцы снижают цены на базовую версию iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти. Модель подешевела до психологической отметки в 50 тысяч рублей, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка.

У аппарата есть масса плюсов - он оборудован новейшим процессором Apple A13 Bionics и будет поддерживать еще минимум четыре мажорных обновления iOS. Двойной модуль камеры позволяет делать обычные и широкоугольные снимки, в том числе в ночном режиме. Кроме того, он является одним из рекордсменов по автономности. Из флагманов линейки 2019 года он самый дешевый.

Однако есть причина не приобретать iPhone 11 сейчас - дело в том, что после выхода новых iPhone 12 цены на всю прошлогоднюю линейку (и более старшие) устремятся вниз. Поэтому, если время не поджимает, имеет смысл подождать до октября. А если денег не так много, то можно приобрести iPhone SE 2020 года - цены на него стартуют от 32 тысяч рублей.