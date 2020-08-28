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28.08.2020 19:48
Рубрика: Экономика

В Ростуризме допустили повторение акции кешбэка за туры по России

Текст: Евгений Гайва
В Ростуризме рассматривают возможность повторного проведения акции распродажи туров по России с возвращением части их стоимости, сообщили журналистам в ведомстве.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России

"Мы не исключаем повторения программы в этом году", - заявили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что программа работает и уже показала свою эффективность в части стимулирования спроса на низкий сезон. В Ростуризме также выразили благодарность бизнесу за поддержку программы и обратную связь.

Ранее представители турбизнеса заявили, что программа пользуется спросом у россиян и предложили провести ее повторно.

Учитывая большой интерес к акции, она может быть проведена повторно, например, в преддверии зимнего сезона, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Срок действия программы должен быть не менее месяца. Можно повторять программу два раза в год, в межсезонье. Это может быть октябрь и март", - предложил в беседе с "РГ" генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

"Практическая реализация программы туристического кешбэка продемонстрировала немало положительных последствий для индустрии гостеприимства и туризма. Прежде всего, сегодня наблюдается значительный рост посещаемости сайтов российских туроператоров и отелей, принимающих участие в проекте. Этот многомиллионный трафик демонстрирует высокий уровень спроса и заинтересованности в предложениях акции", - отметил вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков

Фото: iStock
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Он отметил, что при запуске программы не были учтены и некоторые важные факторы. Например, неготовность ряда российских регионов к реализации данного проекта, а также нынешняя ограниченность финансовых средств у большого числа граждан, связанная с периодом пандемии, а также с предстоящим началом с 1 сентября 2020 года нового учебного года. Эти условия не позволили многим жителям страны спланировать туристическую поездку в обозначенный условиями акции период, даже с учетом возврата денежных средств туристам в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

"Необходимо продлить программу кешбэка, чтобы в ней успели принять участие большее количество туроператоров, отельеров и жителей страны. При этом требуется на старте акции уделить особое внимание маркетинговым и разъяснительным мероприятиям. Это позволит повысить уровень информированности граждан не только об условиях и преимуществах самого проекта по возврату денежных средств, но и обозначить для аудитории ключевые особенности и туристические объекты регионов для более обстоятельного и осознанного планирования путешествий", - отметил Волков.

Акция кешбэка проводилась с 21 по 28 августа. Россияне могли при покупке тура по России или бронировании отеля получить обратно от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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