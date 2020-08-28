В США число жертв шторма "Лаура" возросло до шести

Ураган "Лаура", обрушившийся в среду вечером на побережье Луизианы, а затем ослабевший до тропического шторма, стал причиной гибели шести человек в этом американском штате. Такую информацию распространило местное управление здравоохранения.

Все погибшие были задавлены деревьями, поваленными ураганом, пишет ТАСС. Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщал о гибели четырех местных жителей. Сведения о жертвах из других штатов не поступали.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма сейчас составляет 22,3 м/с. "Лаура" находится в районе границы между Луизианой и Арканзасом, двигаясь на северо-восток.