В Вашингтоне прошел исторический марш афроамериканцев против насилия

Тысячи людей с утра пятницы начали собираться в центре Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы отметить годовщину Марша за гражданские права в Вашингтоне, который прошел в 1963 году, и выразить протест против насилия со стороны полиции.

Митингующие выстроились вдоль проспекта Конституции еще в 7 утра в ожидании марша. Насилие полиции против афроамериканцев является главной темой пятничного марша, признали его участники. Тысячи демонстрантов прибыли в столицу страны в пятницу из разных концов США, чтобы потребовать пересмотра национальной системы уголовного правосудия. Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший призывал к тем же реформам несколько десятилетий назад в своем культовом выступлении "У меня есть мечта" на площади Линкольна в Вашингтоне. Участники планируют пройти маршем по улицам города, закончив его у мемориала Мартина Лютера Кинга-младшего. Тем временем с началом митинга сотни демонстрантов собрались прямо у входа на Южную лужайку Белого дома, чтобы осудить расизм и потребовать привлечения полиции к ответственности.

В марше заявлено участие до 50 тысяч человек. На фото в СМИ многие из тех, кто с 7 утра направляются к Капитолию, появились с масками. Снимки, размещенные на ВВС, показывают, что на трибуне для участников нанесена разметка, а стулья перед ней находятся на расстоянии метра с тем, чтобы соблюдать нормы социального дистанцирования. Там разместились семьи чернокожих американцев, застреленных или убитых полицией. Они выступили на том же месте, где Мартин Лютер Кинг-младший 57 лет назад произнес свою знаменитую речь.

Мероприятие в пятницу получило название "Уберите колено с нашей шеи", подразумевая отсылку к смерти Джорджа Флойда, умершего 25 мая в Миннеаполисе человека с сомнительной репутацией и криминальной историей, похороненного с национальными почестями в позолоченном гробу. Именно после этого рокового случая Америку захлестнула волна протестных акций, "коленопреклонений", процедур, которые стали своего рода обязательными во время мероприятий различного характера, а также удалений "расистских" статуй, названий учебных заведений и спортивных команд, и, наконец, тотального внедрения в массы идей движения BLM ("Черные жизни имеют значение"), стремительно набирающего силу в США и спонсируемого противниками Трампа.

Марш следует за возобновившимися протестами против расстрела полицией города Кеноша в штате Висконсин 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Масла в огонь подлила информация членов семьи Блейка, который выжил, но, со слов его отца, парализован ниже пояса. Родные Блейка распространили в четверг вечером информацию о том, что раненого пациента якобы приковали наручниками к больничной койке. Врачи и официальные лица не подтвердили эти сведения.

Родственники Блейка, Флойда, а также Бреонны Тейлор и Эрика Гарнера, которые ранее были застрелены белыми полицейскими, выступили с речами на марше. По оценке экспертов, проведение такого группового мероприятие в шаговой доступности от Белого дома, выводит тему расового противостояния власти и афроамериканского сообщества в Америке на совершенно иной уровень, позволяющий довольно внушительной силе диктовать и навязывать свои требования действующей власти. К родственникам жертв присоединились лидер движения за гражданские права чернокожих, преподобный Аль Шарптон, который имеет репутацию скандалиста и провокатора, и Мартин Лютер Кинг III - сын Мартина Лютера Кинга-младшего, открывший митинг своим выступлением.

Как отмечает NPR, обращаясь к толпе со ступенек Мемориала Линкольна, как и его отец 57 лет назад, Мартин Лютер Кинг III сказал, что борьба за гражданские права, которую преподобный помогал вести в 1950-х и 1960-х, далека от завершения. Он также коснулся убийства Эммета Тилля, черного подростка, который был застрелен в этот день в 1955 году за то, что якобы свистнул в спину белой женщине в Миссисипи. "Шестьдесят пять лет спустя мы все еще боремся за справедливость, демилитаризуя полицию, оспаривая массовые заключения, заявляя и определяя, насколько это возможно, что жизни черных имеют значение", - сказал сын проповедника. "Если вы ищете спасителя, встаньте и найдите зеркало. Мы должны стать героями истории, которую мы творим", - заявил Кинг.

Кандидат в вице-президенты от демократической партии сенатор-афроамериканка Камала Харрис обратилась с виртуальным посланием к участникам марша, пожелав им и дальше бороться за свои гражданские права.