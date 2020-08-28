В вузах не будут увеличивать число заочных отделений

В вузах России не планируется открывать больше заочных отделений в связи с появлением элементов дистанционного обучения, сообщил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Не думаю, что у нас появится больше заочных отделений после коронавируса. Скорее, теперь уже и очное, и заочное меняется, уже появляется новый смешанный формат, отметил он.

По мнению Фалькова, в России появилась новая норма очного образования.

- Преподаватели часто жалуются на огромную очную нагрузку, - отметил министр. - А пандемия показала, что часть общения со студентами без ущерба для качества образования можно перенести в онлайн. Ясно, что лекцию ничто не заменит, но, допустим для консультации может быть достаточно онлайн-звонка с помощью современных средств связи.