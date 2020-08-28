Великобритания заявила об ускоренной регистрации своей вакцины от COVID

В пятницу 28 августа правительство премьер-министра Бориса Джонсона заявило, что принимает "усиленные меры безопасности", которые позволят регулирующему органу страны выдавать временное разрешение на вакцину против COVID-19 при условии, что она соответствует стандартам безопасности и качества.

Предполагается, что будет выдано экстренное разрешение, которое позволит начать иммунизацию параллельно с процессом лицензирования. Издание отметило, что в обычном порядке вакцины используются только после завершения процедуры лицензирования, что может занять несколько месяцев.

Ранее стало известно, что в том же направлении идут и власти Китая - они также решили использовать ускоренный порядок допуска своей вакцины против COVID-19 к применению, и даже объявили, что собираются прививать группы риска - в первую очередь, медиков.

"Регистрация в Китае вакцины Sinovac от коронавирусной инфекции по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации (emergency use) показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе", - комментирует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее сегодня он отметил, что Китай начинает защищать своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину в первую очередь для групп высокого риска.

"Необходимость механизмов ускоренной регистрации безопасных и эффективных препаратов в условиях пандемии постепенно понимают и на Западе, - считает Дмитриев. - О намерении внести соответствующие поправки в местное законодательство говорил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, хотя еще несколько дней назад британские СМИ и эксперты крайне негативно отзывались о решении Минздрава России зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса Спутник V".

По словам Дмитриева, сейчас уже больше 10 стран-партнеров РФПИ изучают российский опыт для ускоренной регистрации препаратов и вакцин против коронавируса с доказанной безопасностью. Это означает использование проверенных технологических решений (платформ). Так, для разработки российской вакцины Sputnik V в НИЦ имени Гамалеи был выбран вариант создания векторной вакцины, основанной на хорошо изученных и безопасных штаммах аденовирусов человека.

"Мы приветствуем подобное стремление партнеров и готовы к консультациям со всеми странами, стремящимися защитить своих жителей и скорее вернуться к экономическому росту", - подчеркнул Кирилл Дмитриев в своем заявлении.