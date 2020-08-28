Великобритания заявила об ускоренной регистрации своей вакцины от COVID

Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей 19:57
В Архангельской области создадут новую систему обращения с коммунальными отходами 19:37
Кириенко предупредил об ответственности за хищение средств грантов 19:20
Разработан проект плана гармонизации законов стран ЕАЭС в нефтяной сфере 19:02
Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент 18:10
Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции 18:05
Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб 18:00
Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября 17:59
ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье 17:58
Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области 17:57
КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита" 17:54
Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии 17:36
Инвалиды смогут покупать льготные билеты на поезда онлайн уже в этом году 17:27
Госуслуги в сфере здравоохранения доверят социально-ориентированным НКО 17:21
В вузах не будут увеличивать число заочных отделений 17:18
Бизнесмены РФ получили 172 тысячи льготных кредитов на 271 млрд рублей 17:08
В Минобрнауки допустили возможность появления в вузах электронных дипломов 17:07
В России учреждена премия правительства имени Петра Великого 17:01
"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше 16:59
ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store 16:57
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией 16:46
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре 16:38
Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19 16:36
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 16:23
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык" 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 20:01
Рубрика: В мире

Великобритания заявила об ускоренной регистрации своей вакцины от COVID

Текст: Ирина Невинная
Великобритания готовится пересмотреть свои законы, чтобы разрешить экстренное использование любой эффективной вакцины против коронавируса до того, как она будет полностью лицензирована при условии, если препарат соответствует требуемым стандартам безопасности и качества, об этом сообщило The Associated Press.
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре

В пятницу 28 августа правительство премьер-министра Бориса Джонсона заявило, что принимает "усиленные меры безопасности", которые позволят регулирующему органу страны выдавать временное разрешение на вакцину против COVID-19 при условии, что она соответствует стандартам безопасности и качества.

Предполагается, что будет выдано экстренное разрешение, которое позволит начать иммунизацию параллельно с процессом лицензирования. Издание отметило, что в обычном порядке вакцины используются только после завершения процедуры лицензирования, что может занять несколько месяцев.

Ранее стало известно, что в том же направлении идут и власти Китая - они также решили использовать ускоренный порядок допуска своей вакцины против COVID-19 к применению, и даже объявили, что собираются прививать группы риска - в первую очередь, медиков.

"Регистрация в Китае вакцины Sinovac от коронавирусной инфекции по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации (emergency use) показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе", - комментирует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее сегодня он отметил, что Китай начинает защищать своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину в первую очередь для групп высокого риска.

Фото: REUTERS
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины

"Необходимость механизмов ускоренной регистрации безопасных и эффективных препаратов в условиях пандемии постепенно понимают и на Западе, - считает Дмитриев. - О намерении внести соответствующие поправки в местное законодательство говорил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, хотя еще несколько дней назад британские СМИ и эксперты крайне негативно отзывались о решении Минздрава России зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса Спутник V".

По словам Дмитриева, сейчас уже больше 10 стран-партнеров РФПИ изучают российский опыт для ускоренной регистрации препаратов и вакцин против коронавируса с доказанной безопасностью. Это означает использование проверенных технологических решений (платформ). Так, для разработки российской вакцины Sputnik V в НИЦ имени Гамалеи был выбран вариант создания векторной вакцины, основанной на хорошо изученных и безопасных штаммах аденовирусов человека.

"Мы приветствуем подобное стремление партнеров и готовы к консультациям со всеми странами, стремящимися защитить своих жителей и скорее вернуться к экономическому росту", - подчеркнул Кирилл Дмитриев в своем заявлении.

В мире Европа Великобритания Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Путин поздравил Татарстан с юбилеем
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах