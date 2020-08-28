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28.08.2020 23:43
Рубрика: В мире

Венгрия закроет свои границы с 1 сентября

Текст: Максим Макарычев

Венгрия закроет свои границы для иностранных граждан с 1 сентября. Под вопросом оказался приезд болельщиков на матч Суперкубка УЕФА по футболу между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей", который должен пройти 24 сентября в Будапеште. Власти страны заявили, что венгры, возвращающиеся из-за границы, будут помещены в карантин сроком на 14 дней и смогут выйти из него только в том случае, если они предоставят два отрицательных теста на COVID-19.

Фото: РИА Новости
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В пятницу в Венгрии было зарегистрировано 132 новых случая заражения - это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии, объявленной в марте этого года, сообщает Guardian. В стране за пять месяцев зарегистрировано 5 511 случаев заболевания и 614 смертельных исходов.

По словам Гергея Гуляса, главы кабинета премьер-министра Виктора Орбана, исключения из запрета на въезд для иностранцев будут применяться к военным конвоям и гуманитарному транзиту, а также к деловым или дипломатическим поездкам. Во втором квартале венгерская экономика упала на 13,6 процента. Венгрия ослабила меры изоляции в мае. "Мы не хотели бы вновь вводить ограничительные меры", - сказал Гуляс, добавив, что большинство из зарегистрированных случаев заражения происходит по вине лиц, прибывших из-за границы. Меры по запрету на въезд иностранцев, по словам чиновника, "необходимы для того, чтобы школьный год начался на следующей неделе, а также для защиты людей и экономики страны".

Правительство Венгрии также рассматривает различные варианты, касающиеся того, как именно болельщикам будет разрешено присутствовать на матче Суперкубка УЕФА. Ранее исполнительный комитет УЕФА постановил, что до 30 процентов из 67 215 мест на "Пушкаш Арена" в Будапеште могут быть заняты болельщиками. Гуляс сказал, что Европейский футбольный союз планировал предоставить доступ к игре трем тысячам болельщикам "Баварии" и "Севильи". Один из возможных вариантов присутствия их на игре заключался в том, что иностранные болельщики должны будут предоставить два отрицательных теста в аэропорту, сделанные в их странах проживания, затем их бы доставили прямо на стадион и обратно в аэропорт после игры. По словам Гуляса, венгерское правительство ведет переговоры на этот счет с УЕФА.

В мире Европа Венгрия Пандемия коронавируса COVID-19

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