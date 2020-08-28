Власти Украины приостановили все официальные контакты с Беларусью

Украина приостанавливает на неопределенное время все контакты с официальным Минском по этическим соображениям, сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

"Все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. И мы следим за развитием ситуации", - сказал украинский дипломат. Его слова приводит портал "Страна.ua".

Кулеба отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не планирует созваниваться с Александром Лукашенко, чтобы "не нести репутационных, моральных и этических потерь".

В то же время глава МИД Украины сообщил, что Киев не видит оснований для возможного переноса из Минска переговоров по Донбассу.